Un techo de Zapadores cae sobre el despacho de la unidad de Caballería Los restos del techo, ayer, en el despacho de Caballería. / lp Sindicatos vinculan el siniestro al «mal estado» del edificio y urgen al Gobierno el plan para reformar las sedes policiales más antiguas J. A. MARRAHÍ Martes, 30 octubre 2018, 00:44

valencia. La indignación reina entre los profesionales de la Policía Nacional tras hundirse ayer el falso techo de un despacho en la deteriorada sede de Zapadores de Valencia. El siniestro no causo víctimas, pero ha vuelto a encender críticas y alarmas de sindicatos policiales que urgen una reforma urgente que garantice la seguridad en este y otros edificios donde trabajan los agentes.

El desplome se produjo sobre las 13 horas, en la planta baja del ala del edificio que da a la calle. En concreto, fue en un despacho de la unidad de Caballería que ocupa el jefe de este departamento y una secretaria. Por fortuna, no estaban en el lugar en ese momento y no hubo que lamentar víctimas. Los policías consultados no pudieron concretar si la caída del techo guarda relación con los fuertes vientos de ayer o con filtraciones tras la gota fría.

En cualquier caso, los sindicatos vinculan el derrumbe «a la antigüedad, precariedad y mal estado» de Zapadores. Según fuentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP), «tanto el Gobierno actual como los anteriores tienen una deuda pendiente con el edificio. Su deterioro ofrece una imagen deplorable de la Policía Nacional y, a la vista de lo ocurrido, pone en peligro la integridad física de las personas».

El ministro del Interior, recordaron, «anunció recientemente que iba a llevar a cabo un plan para reformar dependencias policiales, entre ellas Zapadores, y se debe ejecutar con urgencia». Y añaden que desperfectos como el de ayer en esta sede «podrían haber ocurrido en otras dependencias ruinosas como la de Marítimo».

Según Justicia Policial (Jupol), «llevamos años quejándonos de las instalaciones que tenemos y las de Zapadores son ruinosas. En los últimos años sólo se ha invertido en calabozos y en el CIE, pero no en estancias usadas por policías». La organización denunció que varios partidos «han hablado de inversiones y al final, lo de siempre. El último fue Grande- Marlaska, con su visita a Valencia hace apenas un mes».