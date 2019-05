La tapadera valenciana de 'El Lobo' El periodista de investigación Fernando Rueda, en la presentación en la Feria del Libro de Valencia. / lp El espía infiltrado en ETA simulaba trabajar en el Hospital La Fe y tenía un piso franco MAR GUADALAJARA VALENCIA. Lunes, 6 mayo 2019, 00:20

Conducía entre la ciudad y El Saler subido a una moto de gran cilindrada y a una velocidad inaudita, como queriendo escapar. Con un piso franco en la calle Santos Justo y Pastor, un trabajo tapadera en el Hospital La Fe y un nuevo rostro, pero con la mente muy lejos de allí. Convencido de que podría haber tomado el control de la banda terrorista, pensaba en la frontera con Francia y en los fugitivos mientras él estaba recluido. Valencia era un destino obligatorio, un refugio después de haber atrapado a más de 150 etarras en una de las mayores operaciones realizadas contra el terrorismo de ETA, la que llevó su propio alias: 'El Lobo'.

Mikel Lejarza habla de la ciudad de Valencia a través del móvil de su confidente, el periodista de investigación Fernando Rueda, quien ha dado forma al relato de sus memorias: 'Yo confieso: 45 años de espía', presentado este fin de semana en la Fira del Llibre tras alcanzar en muy poco tiempo su quinta edición.

Midiendo muy bien las palabras que pronuncia y entre lo que parece ser una sonrisa, el espía lo explica claro. «Podría contar miles de anécdotas porque guardo buenos recuerdos de la ciudad de Valencia, a pesar de todo. Fue donde cree mi propio grupo de agentes». Lejarza se resiste a entrar en detalles, ya que sobre él persiste la sombra de una amenaza.

Se desconoce su nueva identidad porque a sus setenta años continúa trabajando para el CNI

Su vida, que ha dado para varios libros, una película y un sinfín de habladurías, se cobra ahora su salud. «Si negara que me cuesta dormir, estaría mintiendo, sólo lo consigo a base de fármacos», reconoce. A sus 70 años, y sin hacer pública su imagen desde que se sometió a una operación de cirugía estética, decide liberarse de toda carga. Sus memorias son la confesión escrita de 45 años al servicio de un país empeñado en darle «una patada en el trasero», como define Lejarza lo que recibió tras jugarse la vida.

Restauración y decoración. Eran sus cometidos antes de que los servicios secretos se cruzaran en su camino. Que le ficharan para convertirlo en un agente infiltrado fue algo excepcional. Reconoce con cierto orgullo que él fue el primero en España. «Tenían confidentes, pero no era algo habitual que captarán a chavales como hicieron conmigo. Los servicios secretos eran entonces incipientes y contaban con pocos efectivos», comenta.

Aún hoy se sorprende tratando de averiguar qué fue lo que le empujó a aceptar su inusual trabajo. «No sé si lo llamaría valentía, espíritu aventurero o sencillamente locura, es una sensación de estar luchando por tu país y a la vez una mezcla de todo lo anterior». Cuando se decidió «no tenía ni idea de hasta dónde podía llegar, pero creo que todos llevamos algo dentro que desconocemos; sin saberlo, estamos preparados para ello».

La decepción no tardó en llegar. En su primera gran misión poco le faltó para acabar con la banda terrorista ETA, «pero quisieron quitarme de en medio. Podríamos haber hecho más, aunque no me lo permitieron. Aún estábamos muy verdes. Yo no sabía ni lo que significaban las siglas de ETA, pero es que el servicio tampoco tenía ni puñetera idea», dice elevando el tono y enigmático.

Forzosamente unido a la soledad, el agente se ha enfrentado tanto a sus enemigos públicos como a aquellos de los que recibía el dinero en un sobre. Los servicios secretos hicieron de Lejarza un auténtico espía, obsesionado por llegar al límite de la verdad, hasta el punto de resultar incómodo entre quienes le habían alimentado. «Una vez entras ya no puedes parar, buscas saber más, intentas averiguar el porqué y llegar hasta el fondo, esa adrenalina que entra dentro de ti hace que no pares. Después de aquello podría haber tenido una vida tranquila, pero tu mente es incapaz de parar. No puedes vivir sin ello», reconoce el agente.

Involucrado en guerras de poder, llegó a entrar en prisión y su reputación cayó en el olvido, también entre los servicios secretos. Mikel Lejarza es su última identidad conocida pero ha seguido actuando contra el narcotráfico, el terrorismo internacional y el tráfico de armas.

Lejarza es un nómada escondido en cualquier parte. A la pregunta de si a día de hoy sigue en activo responde con un sí rotundo a través del teléfono móvil al que le sigue una corta explicación: «Continuo como agente negro». Es el espía en B, una figura que empezó con 'El Lobo'. El hombre en la sombra adelanta que a partir de ahora «empezaremos a oír más sobre ello, estoy convencido».