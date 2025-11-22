Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de hoy sábado deja el primer premio en tres municipios de la Comunitat y otras ocho localidades
Un coche de la Policía Nacional junto a la clínica dental. EFE

Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira

La menor sufrió un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia después de que fuera sedada por un anestesista

J. F.

Valencia

Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

La niña de cuatro años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad. La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, una niña de seis años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, la menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y certificaron la muerte sin poder determinar la causa en ese momento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, e inició también un expediente informativo para esclarecer los graves hechos. Al mismo tiempo, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó que la niña fallecida salió del centro dental «aparentemente bien» y «el anestesista no sabe qué ha podido pasar». Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben «qué ha podido pasar». «Están investigando el lote de la anestesia», concluyó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  2. 2

    La dentista que atendió a la niña fallecida: «Se fue de aquí perfectamente, se empezó a encontrar mal después»
  3. 3 Cajas de Navidad bajo sospecha en San Antonio de Benagéber
  4. 4 Seis planes gratuitos para hacer este fin de semana en Valencia
  5. 5 AUDIO | La conversación clave para el envío del Es Alert: «¿Ese lo apruebo? Te oigo mal»
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7 Dos accidentes colapsan el tráfico en Valencia en el by-pass y la V-21: más de 30 kilómetros
  8. 8

    Valencia enciende las luces de la Navidad
  9. 9

    El drenaje de moda que triunfa entre las valencianas más reconocidas
  10. 10

    La jueza de la dana sigue estrechando el cerco a Mazón: ahora cita a los escoltas y el chófer que lo acompañaron al Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira

Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira