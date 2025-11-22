Sigue en la UCI la niña de cuatro años ingresada tras ser atendida en una clínica dental de Alzira La menor sufrió un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia después de que fuera sedada por un anestesista

La niña de cuatro años que fue ingresada en el Hospital Clínico de Valencia tras ser atendida en una clínica dental privada continúa estable, según han confirmado este sábado fuentes de la Conselleria de Sanidad. La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira, porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde permanece ingresada.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, una niña de seis años falleció el jueves tras haber sido atendida previamente en la misma clínica dental. Tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, la menor ingresó a las 16.52 horas del jueves en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y certificaron la muerte sin poder determinar la causa en ese momento.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ordenó la suspensión cautelar de la actividad de la clínica, e inició también un expediente informativo para esclarecer los graves hechos. Al mismo tiempo, un juzgado de Alzira ha abierto diligencias previas de investigación.

Tras estos hechos, la propietaria de la clínica manifestó que la niña fallecida salió del centro dental «aparentemente bien» y «el anestesista no sabe qué ha podido pasar». Según explicó, a esta menor no se le practicó una operación con anestesia general, sino una sedación que se le puso mediante una vía para extraer unos dientes de leche y ponerle unos empastes. Además, insistió en que la niña se empezó a encontrar mal después y en que no saben «qué ha podido pasar». «Están investigando el lote de la anestesia», concluyó.