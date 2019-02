Sellan un pozo peligroso denunciado por excursionistas junto al Montgó El aljibe recién tapado, junto a una senda del Montgó. / Tino Calvo El director del paraje recalca que se ha actuado sin esperar a buscar al dueño de este terreno en Dénia para evitar que alguien caiga dentro R. GONZÁLEZ Sábado, 2 febrero 2019, 00:48

Un peligro menos. El parque natural del Montgó decidió actuar con rapidez al conocer la existencia de un viejo aljibe al aire junto a una senda que podía suponer un riesgo para las personas o animales que pasean por este paraje, denunciado el pasado domingo por LAS PROVINCIAS. Desde el parque reconocen el peligro de que alguien cayera en el pozo, situado a ras de suelo en Dénia. Para evitar cualquier incidente, ya se ha cerrado el orificio con unas barras metálicas.

El director del parque natural, Joseba Rodríguez, explicó ayer que optaron por taponar la cisterna al encontrarse cerca de una vía asfaltada. De hecho, se halla en el camí de la Colònia, cerca de la ermita del Pare Pere. Según comentó, habían puesto las barras con gran cuidado para no dañar ese elemento del patrimonio de la zona. La intención era no afectar a la estructura por si algún día los dueños quieren restaurar el aljibe. Rodríguez recalcó que esta cisterna se halla en un bancal privado que está dentro del parque, pero no está afectado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Montgó. El director del paraje reconoció que se decantaron por llevar a cabo esta medida de protección sobre un orificio a ras de suelo en una propiedad privada, «porque si te pones a buscar a los dueños y has de esperar a que actúen pueden pasar meses antes de que se arregle». De esta forma, desde el parque tomaron la iniciativa para evitar posibles desgracias.