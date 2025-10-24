Salvan a una anciana de morir atragantada en un restaurante de Alfafar La mujer, de 87 años, tenía un trozo de hamburguesa obstruyéndole las vías respiratorias

Ignacio Cabanes Alfafar Viernes, 24 de octubre 2025, 13:53

Agentes de la Policía Local de Alfafar lograron salvar la vida de una octogenaria tras sufrir un atragantamiento con un trozo de hamburguesa cuando estaba comiendo junto a su hija en un local de comida de una conocida cadena de restaurantes, en la zona comercial de Alfafar. Los policías le realizaron la maniobra de Heimlich y tras momentos de tensión consiguieron extraerle el trozo de comida que le obstruía las vías respiratorias.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes cuando los servicios de emergencias recibieron a las 15.00 horas una llamada alertando de un posible atragantamiento de una persona mayor en un restaurante de Alfafar. Rápidamente una patrulla de la Policía Local de Alfafar, que se encontraba en las proximidades, acudió al lugar y sin perder ni un segundo socorrieron a la mujer, quien se encontraba ya con evidentes síntomas de atragantamiento.

La anciana, de 87 años, estaba con su hija en el citado local de comida cuando ha sufrido el atragantamiento, al parecer con un trozo de hamburguesa de un sándwich. Los agentes estuvieron durante un par de minutos realizándole la maniobra de Heimlich, alternando compresiones torácicas y golpes a la altura de las escápulas.

Gracias a su acción, cuando los servicios médicos de urgencia llegaron al lugar, la mujer ya estaba fuera de peligro. No obstante, la octogenaria fue evacuada en una ambulancia del SAMU al Hospital La Fe de Valencia, donde quedó ingresada por el tiempo que permaneció con las vías respiratorias obstruidas. Según ha podido saber este periódico, la anciana sigue ingresada al tener problemas respiratorios por una infección en los pulmones causada por los restos de comida.

Los sanitarios reconocieron que la actuación de los policías le había salvado la vida. En el restaurante los restos de un trozo grande de hamburguesa compactada con pan de molde daba muestras del peligro que había corrido la anciana con este bocado que podía haber resultado letal.