Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Ignacio Cabanes Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 01:13 Comenta Compartir

Un simple roce al pasar andando con su bicicleta por la acera, a la altura de una terraza de un conocido pub irlandés de Valencia, y la posterior y breve discusión entre dos hombres acabó con un herido de gravedad en el hospital –con lesiones sangrantes en cara y cuello y la pérdida de un diente– y su agresor en un banquillo acusado de un delito de tentativa de homicidio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha juzgado este miércoles a un ciudadano irlandés por estos hechos, quien se enfrenta a una petición de pena de seis años de cárcel que solicita el Ministerio Fiscal, y hasta nueve años que pide la acusación particular.

Por su parte, la defensa, ejercida por el letrado Jorge García-Gascó, sostiene que su representado actuó en legítima defensa, después de que la víctima le acometiera, y que en todo caso estaríamos hablando de un delito de lesiones. Y solicita que se contemplen la atenuantes de alteración psíquica, embriaguez y reparación del daño, tras haber abonado 5.000 euros en concepto de indemnización y tener consignados otros 5.000.

Los hechos ocurrieron el día 25 de diciembre de 2022, sobre las 22.00 horas de la noche, cuando el procesado se encontraba en la acera tomando una consumición con un vaso de cristal en la mano, en la terraza de un pub irlandés de Valencia, cuando pasó por allí la víctima, que iba andando portando una bicicleta.

En las grabaciones de una cámara de seguridad que captó el momento de la agresión, reproducidas al comienzo de la vista oral, se observa como el agredido, de nacionalidad argentina, al pasar, tropieza de forma leve con el procesado, iniciándose entonces una discusión entre ambos en la que los dos se increpan y recriminan por lo sucedido. En el vídeo se ve cómo, estando ambos de frente muy pegados, llegando a tocarse sus frentes, de repente el procesado le propina un golpe con el vaso de cristal en la parte inferior de la cabeza, rompiéndose y causándole lesiones en el cuello.

El agredido comienza a sangrar abundantemente y pierde el equilibrio. Y a continuación el acusado le propina otro golpe, con un puñetazo en la cara, cayendo la víctima al suelo. Tras la agresión, el procesado entra en el local –como si no fuera consciente de la gravedad de los hechos–, donde fue detenido poco después por agentes de la Policía Local de Valencia.

Posibles lesiones con deformidad

Como consecuencia de estos hechos la víctima, de 26 años, sufrió diversas lesiones con heridas faciales complejas y la rotura de un implante del incisivo lateral superior izquierdo. Así, para su curación precisó de una primera asistencia facultativa y tratamiento médico quirúrgico especializado. Asimismo, le han quedado distintas secuelas como estrés postraumático en grado leve, pérdida de un diente y un perjuicio estético moderado con cicatrices visibles en la zona facial.

Pero la clave del juicio, y que tendrá que determinar el tribunal, es si la vida del agredido corrió peligro y si atacar con un vaso de cristal en la mano a una persona, a la altura del cuello, supone un dolo eventual homicida o no. La Fiscalía considera que sí, que el acusado tenía la intención de matar a su víctima o asumió esa posibilidad. Mientras que la defensa argumenta que la reacción es instintiva cuando ambos se encaran y que le dio con un vaso como le podía haber dado con un cojín, si fuera ese el objeto que llevara en ese momento en la mano.

El informe médico forense sobre el riesgo vital de las lesiones que presentaba la víctima concluye que de no haber recibido intervención quirúrgica «se habría puesto en serio peligro la vida» del agredido, aunque al mismo tiempo los forenses reconocen que las lesiones no afectaron a estructuras vasculares vitales«. Por ello, las acusaciones piden alternativamente, si no queda probada la tentativa de homicidio, una pena por lesiones con deformidad.

Las versiones sobre cómo transcurre la discusión y que se dicen el uno al otro son contradictorias. El acusado asegura que le recriminó al joven de la bicicleta por haberle tocado porque creía que quería robarle el teléfono móvil. Mientras que el agredido ha declarado en la vista oral que tras rozarlo levemente sin querer le fue a pedir disculpas.

Atenuante de alteración psíquica

El acusado padecía una leve disminución del componente volitivo en el momento de cometer los hechos con posible afectación parcial de sus capacidades volitivas «por un defectuoso autocontrol de la pulsión agresiva», lo que afecta levemente a sus facultades y capacidades intelectivas y de la voluntad, sin llegar a anularlas, según dictaminaron los forenses expertos en psiquiatría.

Sin embargo, aunque inicialmente tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular apreciaban esta atenuante simple de alteración psíquica, en sus conclusiones la han retirado y consideran que el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) que padece el acusado no le impedía tener control sobre sus actos.

El procesado se encuentra en prisión provisional a la espera de sentencia ya que incumplió la prohibición de salir del país y las comparecencias periódicas en el juzgado tras su puesta en libertad. Siendo arrestado en Reino Unido y encarcelado hasta la celebración del juicio.