Ribó y Fiscalía estudiarán el caso del vídeo del camarero xenófobo El alcalde se desmarca de las imágenes en las que un empleado de un restaurante del Paseo Marítimo humilla a un gorrilla Á. S. Martes, 18 septiembre 2018, 00:25

valencia. El vídeo ha corrido como la pólvora por las redes sociales este fin de semana, por lo que el alcalde de Valencia, Joan Ribó, tuvo que salir ayer al paso de las imágenes en las que se ve a un camarero de un restaurante del paseo marítimo insultar y humillar a un gorrilla que entró a su local a pedir cambiar sus monedas por un billete de 20 euros.

Ribó mostró su rechazo hacia esos comentarios con un contundente «Valencia no es así y los restaurantes valencianos no se comportan de esta manera». El primer edil indicó que el trato que este trabajador da al inmigrante «no es nada responsable» ni cumple «los mínimos de respeto a las personas». Insistió en que se trata de un comportamiento «totalmente impresentable» e hizo un llamamiento para que «eso no se vuelva a repetir». «Es una excepción que confirma el comportamiento totalmente diferente» que se dispensa en el resto de restaurantes, dijo. También indicó el alcalde que «estudiará» si actúa contra el restaurante al tratarse «de una concesión municipal», según fuentes del Consistorio. Tal como explicaron desde la Fiscalía de Valencia, el ministerio público estudiará el vídeo por si fuera constitutivo de algún delito.

En el vídeo se ve al camarero diciéndole a un joven negro, mientras le da un billete de 20 euros: «mira, limpitos para ti, y yo encima pago impuestos para ti». Cuando el joven abandona el local, le da dos palmadas en la espalda y le espeta un «viva España» ante las risas de sus compañeros. Además, el camarero hace referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su mujer, que ahora es, según él, «presidenta de África». Además, el camarero añade comentarios machistas sobre Begoña Gómez, que es la reciente directora del Centro para África, que acaba de ser creado y está vinculado al mundo de las ONG, al que Gómez ha dedicado parte de su vida profesional.