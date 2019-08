Rescatan a un hombre agotado que no podía salir de una zona escarpada de Alzira Tras divisarlo desde tierra, los bomberos del GERA accedieron con el helicóptero EUROPA PRESS Valencia Lunes, 19 agosto 2019, 13:24

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Valencia rescataron este domingo a un hombre que estaba en una zona escarpada de la que no podía salir, que no estaba herido pero sí agotado y sin agua en un día de altas temperaturas.

Sobre las 12.48 recibieron el aviso y se movilizó el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) con un helicóptero, sargento de Alzira y una unidad de bomberos forestales.

Según estas fuentes, el hombre no estaba lesionado pero sí agotado, no tenía agua, hacía mucho calor y se había adentrado en una zona escarpada de difícil acceso de la que no podía salir.

Tras divisarlo desde tierra, los bomberos del GERA accedieron con el helicóptero y le rescataron, dando por finalizado el servicio a las 15.08 horas.