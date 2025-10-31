«Al menos pudimos sacar a una mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad» Los cuatro hombres que participaron en el rescate del coche de Gandia que cayó al puerto, dos de ellos sin papeles, no tienen dudas: «Si ves eso tienes que saltar. No hay otro modo de actuar»

M. G. Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 12:08 | Actualizado 12:57h. Comenta Compartir

Hicieron todo lo que pudieron al ver lo que ocurría. Y pudieron salvar una vida, pero se quedan con el desconsuelo de que la segunda ocupante del vehículo falleció. Son testigos del accidente que tuvo lugar en la tarde de este jueves en Gandia. Mohamed y Abdehlk, de 28 y 45 años, son dos de los cuatro hombres que, sin dudarlo, se la jugaron. De una manera instintiva, pensando que era lo que había que hacer.

Y cuentan una historia en la que también arriesgaron su vida. Explican que vieron cómo «el coche se dio la vuelta» nada más entrar en el agua y su hundimiento se produjo de manera muy rápida, sin apenas dejarles tiempo para reaccionar. Pero no lo pensaron y en unas circunstancias muy complicadas, ya que apenas se veía nada, vieron cómo una de las chicas aún seguía con el cinturón enganchado.

Por suerte, y gracias a un tenaz esfuerzo, lograron abrir la puerta y sacaron a la chica «que se había quedado enganchada». Seguramente la salvaron de una muerte segura.

A continuación, y cuando rescataron a esta chica, trataron de volver para rescatar a la segunda víctima: «Volvimos otra vez y no podíamos, porque hacía mucho frío, esperamos a que viniera la policía».

Su heroica acción también les causó problemas, ya que uno de ellos tragó bastante agua y se mareó. Su desesperación iba en aumento al ver cómo el coche se hundía y eran conscientes de que había una segunda persona que en pocos minutos fallecería.

«Por menos sacamos a una. Yo en principio pensaba solo había una persona. No estaba claro lo que estaba diciendo la chica. Estaba mintiendo, diciendo que había un bebé y no lo había. Y luego dijo que sí, que en el coche había una amiga», explicó uno de los rescatadores.

Con respecto a los segundos anteriores al accidente, uno de ellos explicó que estaba hablando con su amigo y de repente «él me dice, mira, mira, y cuando me lo dijo vi un coche volando hacia el agua. Y nada más que el coche tocó el agua, nosotros saltamos. Menos mal que saltamos antes, porque si no la chica la otra también no puede salir, porque estaba enganchada con el cinturón». En total, según explicaron, en el rescate participaron cuatro personas, todos ellos extranjeros, uno de ellos de Senegal.

En un principio, los participantes en el rescate no querían aparecer en los medios: «Nosotros hicimos una cosa porque lo tienes que hacer. No puede ser de otro modo. Da igual quien, una persona ve esto y tiene que saltar». Además, su heroica acción ha traspasado ya fronteras y han salido en televisiones extranjeras: «Desde mi país me están llamando y me dicen que si estamos identificados». Los rescatadores explicaron que hay dos de los participantes en el rescate «que no tienen papeles, por lo que no queremos tener problemas ni que los tengan ellos», mientras los presentes les recordaban que no debían tener miedo ya que habían hecho una gran acción como es salvar una vida.

Temas

Agua

Cuatro

Senegal