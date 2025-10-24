Prisión para el hombre que tiró a una mujer desde un primer piso en L'Alcúdia tras amenazarla con una catana La víctima cayó desde cinco metros de altura y se provocó varias lesiones por las que recibió atención hospitalaria

El juez ha enviado a prisión al hombre que amenazó a una mujer con una catana en L'Alcúdia. Tras una noche de fiesta con alcohol y otras drogas que consumieron en la vivienda, la mujer quería irse y los dos hombres, uno de ellos con una espada japonesa en la mano, no la dejaban salir. Y entonces ella trató de acceder por la fachada a la casa contigua, pero uno de los individuos la cogió con fuerza por las manos (cuando la víctima estaba agarrada a los barrotes de un balcón) y la soltó para que cayera al vacío, según las investigaciones de la Guardia Civil.

La víctima quedó tendida en el suelo tras sufrir graves lesiones: un traumatismo craneal y varias fracturas de costillas. Eran las cinco y media de la madrugada del pasado 8 de octubre. Un vecino que pasaba en ese momento por la calle fue testigo de la cruel escena y llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

En un primer momento, los agentes pudieron dar con varios testigos que confirmaron detalles cruciales para la investigación. Posteriormente, cuando mejoró el estado de salud de la víctima, pudieron tomarle declaración, aclarando los extremos necesarios.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a esos dos hombres, de 55 y 56 años de edad, a los que se les imputó un delito de homicidio en grado de tentativa y uno de omisión del deber de socorro. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del homicida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Almussafes.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Carlet.

