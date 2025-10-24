Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada de Urgencias en el Hospita de la Ribera. LP

Prisión para el hombre que tiró a una mujer desde un primer piso en L'Alcúdia tras amenazarla con una catana

La víctima cayó desde cinco metros de altura y se provocó varias lesiones por las que recibió atención hospitalaria

R. V.

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 08:44

Comenta

El juez ha enviado a prisión al hombre que amenazó a una mujer con una catana en L'Alcúdia. Tras una noche de fiesta con alcohol y otras drogas que consumieron en la vivienda, la mujer quería irse y los dos hombres, uno de ellos con una espada japonesa en la mano, no la dejaban salir. Y entonces ella trató de acceder por la fachada a la casa contigua, pero uno de los individuos la cogió con fuerza por las manos (cuando la víctima estaba agarrada a los barrotes de un balcón) y la soltó para que cayera al vacío, según las investigaciones de la Guardia Civil.

La víctima quedó tendida en el suelo tras sufrir graves lesiones: un traumatismo craneal y varias fracturas de costillas. Eran las cinco y media de la madrugada del pasado 8 de octubre. Un vecino que pasaba en ese momento por la calle fue testigo de la cruel escena y llamó de inmediato al teléfono de emergencias 112.

En un primer momento, los agentes pudieron dar con varios testigos que confirmaron detalles cruciales para la investigación. Posteriormente, cuando mejoró el estado de salud de la víctima, pudieron tomarle declaración, aclarando los extremos necesarios.

Por estos hechos, la Guardia Civil detuvo a esos dos hombres, de 55 y 56 años de edad, a los que se les imputó un delito de homicidio en grado de tentativa y uno de omisión del deber de socorro. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión del homicida.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de Policía Judicial de Almussafes.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción en el Tribunal de Instancia, Plaza 2 de Carlet.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Antonio Tejero, en estado muy grave en un hospital de Carcaixent
  2. 2

    El drama de un adolescente valenciano: de una caída con la bici a quedarse parapléjico por una negligencia
  3. 3 Camarasa desvela quién era el verdadero capitán en el vestuario del Valencia
  4. 4 Las pruebas de ADN confirman que el hombre hallado muerto en Manises es el desaparecido en Pedralba por la dana
  5. 5

    El legado de José Luis Marín que sigue vivo en su hija Maite: «Me acuerdo de él cada día»
  6. 6 Vicente Barrera sustituye a Gil Lázaro como líder provincial de Vox en Valencia
  7. 7 A prisión el hombre que ha dejado en coma a su pareja de una paliza en Cullera
  8. 8

    La Audiencia ordena interrogar como testigo a la periodista Maribel Vilaplana por su comida con Mazón el día de la dana
  9. 9 La Policía Nacional detiene a dos hombres por hurtar una mochila en un hotel de Valencia
  10. 10

    Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Prisión para el hombre que tiró a una mujer desde un primer piso en L'Alcúdia tras amenazarla con una catana

Prisión para el hombre que tiró a una mujer desde un primer piso en L&#039;Alcúdia tras amenazarla con una catana