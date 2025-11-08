A prisión el detenido por asesinar a tiros a Raponchi en Xirivella Juan M. F. efectuó tres disparos contra su víctima, que portaba escondido un cuchillo jamonero debajo de la camiseta, tras haberse citado por una disputa con su hermano

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 8 de noviembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

Juan M. F., alias el Morcilla, el detenido en Requena por asesinar a tiros en plena calle de Xirivella a un expresiadiario de 35 años, Daniel M. V., más conocido como Raponchi, ha ingresado en prisión provisional tras acordarlo este mismo mediodía del sábado el Juzgado de Instrucción uno de Requena, en funciones de guardia en el partido judicial donde se produjo su detención.

El presunto asesino fue arrestado por agentes del grupo de Homicidios de la Policía Nacional en la noche del pasado jueves en una vivienda de Requena de la que apenas salía, tal y como adelantó ayer en exclusiva LAS PROVINCIAS. El detenido, investigado en una causa abierta por asesinato y tenencia ilícita de armas que instruye la Plaza Número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Mislata, disparó contra su víctima hasta tres disparos.

El crimen se produjo unos minutos antes de las diez de la mañana del pasado 4 de septiembre en la plaza Doctor Gerardo Garcés de Xirivella, a la altura del cruce con la calle Antonio Sánchez Moscardó. En dicha esquina, junto a una farmacia, se encontraba estacionado un vehículo BMW en doble fila, del que bajó el ahora encarcelado armado con una pistola al ver pasar a Raponchi, quien se había citado con él para rendir cuentas por una disputa que había tenido con el hermano de este el día anterior en el recinto ferial.

Según las investigaciones del grupo de Homicidios, que tenían identificado desde el primer día al presunto autor material de los disparos, la víctima portaba un cuchillo jamonero escondido debajo de la camiseta, que no le dio tiempo a sacar. Tras un breve intercambio de palabras, en la que el Morcillo llegó a amenazarle diciendo: «Te tengo que matar», según declararon testigos de lo ocurrido, el presunto homicida efectuó tres disparos contra Raponchi, antes de subirse de nuevo al vehículo y salir huyendo del lugar.

La víctima aún pudo caminar unos metros antes de caer desplomado en el cruce con la avenida Constitución. Las trabajadoras de la farmacia acudieron a socorrer al tiroteado hasta que llegaron los servicios médicos de urgencia, pero los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de Raponchi, de 35 años y con numerosos antecedentes, quien acababa de salir de prisión hacía unos cuatro meses.