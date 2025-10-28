Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional. LP

La Policía Nacional detiene a dos hombres en Sagunto tras subirse al coche de otro y obligarle con amenazas a transportarlos

Simularon portar un arma de fuego y uno de ellos habría intentado también sustraerle la cartera

R. V.

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 10:42

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Sagunto a dos hombres, de 39 y 41 años, como presuntos autores de un delito de detención ilegal, tras presuntamente subirse al coche de un varón y, bajo amenazas, obligarle a llevarles hasta otra población.

Los hechos ocurrieron el domingo por la noche, cuando agentes de Policía Nacional que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana en Sagunto, fueron requeridos por un ciudadano, quien les manifestó que próximos al lugar se encontraban dos varones que esa misma tarde le habían obligado con amenazas a trasladarles en su vehículo.

La víctima manifestó a los policías que esa tarde, cuando se encontraba parada con su turismo en un paso de peatones, los dos hombres se subieron al mismo, uno en el asiento del copiloto y otro detrás. Estos presuntamente le obligaron con amenazas, tanto físicas como verbales, a trasladarles hasta Canet, e incluso habrían simulado que portaban un arma de fuego para lograr su propósito.

Una vez llegaron al destino, el varón situado en el asiento del copiloto también habría intentado sustraer la cartera a la víctima, logrando esta finalmente recuperarla tras un forcejeo.

Por todo ello, y tras varias gestiones, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de detención ilegal. Los arrestados, con antecedentes policiales, han pasado a disposición judicial.

