La Policía Nacional detiene en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá Tenía en vigor una Orden Internacional de Detención por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal por los que se enfrentaba a 14 años de prisión

R. X. Castellón Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:42

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un fugitivo incluido en la lista de los más buscados por Canadá. El detenido estaba buscado por las autoridades canadienses por la comisión de diferentes delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal se enfrenta a 14 años de prisión.

El fugitivo, entre los meses de enero del año 2017 y septiembre del año 2020, compró listas de datos de miembros y clientes de la empresa de servicios financieros y ejecutó varios esquemas de fraude utilizando los datos obtenidos ilícitamente. El perjuicio causado asciende a un importe total de dos millones de dólares canadienses (1.232.446 euros).

La investigación se inició a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo podría estar refugiándose en España, llevándose a cabo un dispositivo para la localización del huido, que gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, se pudo centrar la zona donde pudiera estar residiendo el investigado.

Tras realizar varias comprobaciones, el pasado 6 de noviembre, los investigadores ejecutaron un dispositivo que culminó con el arresto del investigado por parte de agentes de la Policía Nacional cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Castellón.