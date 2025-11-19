Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza pide a Vilaplana datos de su tarjeta para que el parking informe de a qué hora salió tras la comida en El Ventorro
Los agentes de la Policía Nacional, con el detenido. PN

La Policía Nacional detiene en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá

Tenía en vigor una Orden Internacional de Detención por delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal por los que se enfrentaba a 14 años de prisión

R. X.

Castellón

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un fugitivo incluido en la lista de los más buscados por Canadá. El detenido estaba buscado por las autoridades canadienses por la comisión de diferentes delitos de fraude, robo de identidad y tráfico de información personal se enfrenta a 14 años de prisión.

El fugitivo, entre los meses de enero del año 2017 y septiembre del año 2020, compró listas de datos de miembros y clientes de la empresa de servicios financieros y ejecutó varios esquemas de fraude utilizando los datos obtenidos ilícitamente. El perjuicio causado asciende a un importe total de dos millones de dólares canadienses (1.232.446 euros).

La investigación se inició a principios de este año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que el prófugo podría estar refugiándose en España, llevándose a cabo un dispositivo para la localización del huido, que gracias al intercambio de información de la Red Nacional FAST, se pudo centrar la zona donde pudiera estar residiendo el investigado.

Tras realizar varias comprobaciones, el pasado 6 de noviembre, los investigadores ejecutaron un dispositivo que culminó con el arresto del investigado por parte de agentes de la Policía Nacional cuando se encontraba en un bar de la ciudad de Castellón.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  2. 2 Sanidad retira de forma preventiva siete lotes de productos cárnicos tras una alerta alimentaria
  3. 3 Un hombre asesta varios machetazos a otro en el centro de Valencia y huye en una moto
  4. 4

    La televisión se apaga para el Valencia
  5. 5 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  6. 6

    Un cartel con un beso entre Catalá y Mazón desata la polémica en el pleno
  7. 7 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España
  8. 8

    El PSPV se hace con alcaldías en la zona dana a golpe de moción de censura
  9. 9

    La jueza apunta a que Mazón mintió en el Congreso sobre cuándo supo que había muertos
  10. 10

    La Diputación sostiene que el excomisionado de la dana ganó 163.000 euros extras con su título falso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Nacional detiene en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá

La Policía Nacional detiene en Castellón a uno de los diez fugitivos más buscados de Canadá