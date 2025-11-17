La Policía Nacional desmantela un punto negro de venta de droga en Alzira y detiene a dos personas Uno de los arrestados empleaba también el método de «telecoca», y se desplazaba en patinete o vehículo hasta el domicilio de los consumidores para vender estupefacientes

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un punto negro de venta de sustancias estupefacientes ubicado en el núcleo urbano de la localidad de Alzira y han detenido a dos varones, de 25 y 27 años, como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. A uno de ellos se le imputa también un delito de blanqueo de capitales.

Las investigaciones por parte del grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Alzira se iniciaron el pasado mes de agosto, tras tener conocimiento los agentes de la posible existencia de un punto negro de venta de sustancias estupefacientes bastante activo situado en un domicilio de este municipio.

Tras comprobar que efectivamente desde el mismo se distribuía cocaína, marihuana y hachís a los compradores que acudían hasta el lugar, los agentes también observaron como el principal investigado practicaba el llamado «telecoca», desplazándose en patinete o vehículo desde un garaje contiguo al punto de venta hasta domicilios de los clientes para suministrarles la droga.

Las pesquisas de los investigadores culminaron con la entrada y registro tanto del domicilio como del garaje, donde se intervinieron 2.915 gramos de marihuana en cogollos, 191 gramos de hachís, una báscula de precisión, 2.955 euros y diversos útiles empleados en la venta al menudeo. La Policía Nacional detuvo también a dos hombres por su relación con estos hechos, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. A uno de ellos se le imputa, además, un delito de blanqueo de capitales.

De los arrestados, uno ha pasado a disposición judicial, mientras que el otro ha quedado en libertad tras ser oído en declaración, una vez advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.