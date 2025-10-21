La Policía Local detiene a dos mujeres y un hombre tras intervenirles 200.000 euros falsos en Valencia Un agente halló el dinero falsificado tras registrar el bolso de una mujer durante un control rutinario de vehículos en el puente de Astilleros | Los policías también intervinieron una máquina para contar billetes y un reloj de lujo

Tres policías locales de Valencia que se encontraban realizando un control preventivo de documentación de vehículos se han incautado de 220.000 euros falsos y han detenido a tres personas de nacionalidad rumana, dos hombres y una mujer, por un delito de falsificación de moneda.

La intervención policial tuvo lugar sobre las 13 horas de este lunes en el puente de Astilleros. Los tres policías intervinieron el dinero falso tras registrar un Mercedes E350 en el que viajaban las tres personas, y les intervinieron también una máquina para contar billetes y un reloj de lujo.

Cuando el coche llegó a la altura del control, una de las ocupantes del vehículo hizo un movimiento extraño para tapar con su chaqueta un bulto, por lo que los agentes ordenaron al conductor del Mercedes que detuviera la marcha y registraron el turismo. Los fajos de billetes falsos de 50 euros estaban dentro de un bolso.

El sindicato UGT ha difundido un comunicado para felicitar a los tres agentes «por llevar a cabo una actuación muy profesional con la dificultad y complejidad que requería», y espera que este servicio policial «sea reconocido con la distinción que corresponda».

