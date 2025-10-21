Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
Los billetes falsos de 50 euros intervenidos a los tres ocupantes del Mercedes. LP

La Policía Local detiene a dos mujeres y un hombre tras intervenirles 200.000 euros falsos en Valencia

Un agente halló el dinero falsificado tras registrar el bolso de una mujer durante un control rutinario de vehículos en el puente de Astilleros | Los policías también intervinieron una máquina para contar billetes y un reloj de lujo

J. Martínez

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 09:36

Comenta

Tres policías locales de Valencia que se encontraban realizando un control preventivo de documentación de vehículos se han incautado de 220.000 euros falsos y han detenido a tres personas de nacionalidad rumana, dos hombres y una mujer, por un delito de falsificación de moneda.

La intervención policial tuvo lugar sobre las 13 horas de este lunes en el puente de Astilleros. Los tres policías intervinieron el dinero falso tras registrar un Mercedes E350 en el que viajaban las tres personas, y les intervinieron también una máquina para contar billetes y un reloj de lujo.

Cuando el coche llegó a la altura del control, una de las ocupantes del vehículo hizo un movimiento extraño para tapar con su chaqueta un bulto, por lo que los agentes ordenaron al conductor del Mercedes que detuviera la marcha y registraron el turismo. Los fajos de billetes falsos de 50 euros estaban dentro de un bolso.

El sindicato UGT ha difundido un comunicado para felicitar a los tres agentes «por llevar a cabo una actuación muy profesional con la dificultad y complejidad que requería», y espera que este servicio policial «sea reconocido con la distinción que corresponda».

En actualización

Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3 Las apps y servicios que han caído con Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos
  4. 4

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  5. 5 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  6. 6 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  7. 7

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  8. 8

    Alicia Miralles, la mujer que consoló a la reina en medio del caos
  9. 9 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  10. 10

    La misma riada, 75 años después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local detiene a dos mujeres y un hombre tras intervenirles 200.000 euros falsos en Valencia

La Policía Local detiene a dos mujeres y un hombre tras intervenirles 200.000 euros falsos en Valencia