La policía investiga la muerte de una anciana en su piso de Valencia

J. A. M. VALENCIA. Jueves, 23 agosto 2018, 23:27

La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar si existe algún indicio criminal en el fallecimiento de una anciana de 82 años que el lunes fue hallada sin vida en su casa de Valencia. Según fuentes de la Jefatura Superior, mientras el Grupo de Homicidios aguarda el informa forense, los agentes han iniciado una serie de indagaciones habituales en estos casos, como las entrevistas con sus familiares y vecinos, el análisis de la vivienda o la búsqueda de huellas en la puerta, pomo y mirillas.

El cuerpo de la mujer fue descubierto el lunes en la avenida Baleares, en el primer piso de una finca de siete alturas. Nadie presenció su fallecimiento, pues vive sola. Su familia dio la voz de alarma al no localizarla. Según fuentes policiales, no se apreciaron signos aparentes de violencia en la casa, ni tampoco en el cadáver. La puerta no estaba forzada. En esta tesitura, la policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene la investigación abierta.

La anciana era propietaria de tres pisos en la finca donde vivía, uno de ellos alquilado a personas extranjeras. Una de las inquilinas, que vive justo encima de su vivienda, asegura no haber escuchado «nada extraño en los últimos días» que haga sospechar de una posible agresión o amenaza a la anciana. «Estoy muy apenada porque era amable y encantadora».

Según otro residente, Teresa, la fallecida, era madre de una hija, precisaba andador y una mujer solía acudir a limpiar a su casa. Lleva «al menos dos décadas» viviendo sola, expuso. «Era educada, muy cabal para su edad avanzada y con la cabeza en su sitio».