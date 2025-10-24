La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón

La Policía continúa las investigaciones para esclarecer la muerte del hombre de 45 años que fue hallado inconsciente en un contenedor de basura en ... la madrugada del pasado domingo en Castellón. Los agentes que asumieron la investigación del caso ya han identificado a dos hombres que estuvieron de fiesta con la víctima, un búlgaro y un español, en las horas previas al hallazgo del cuerpo, y les han tomado declaración para reconstruir las últimas horas de vida de Vicente Domínguez, exmarido de la actual alcaldesa de Almassora y diputada provincial de PP.

Como ya informó LAS PROVINCIAS, el hombre todavía estaba vivo cuando los trabajadores del servicio de recogida de basura lo encontraron dentro del camión tras vaciar un contenedor. Uno de los operarios vio una pierna y avisó de inmediato al conductor del vehículo para que detuviera el sistema de prensado, pero ya era demasiado tarde.

La víctima todavía tenía un hilo de vida y respiraba con mucha dificultad, por lo que llamaron a la Policía y al teléfono de emergencias 112 para que acudieran con urgencia los bomberos y una ambulancia. Eran las cinco de la madrugada del domingo.

Una vez que el cuerpo fue rescatado por los bomberos, que tuvieron que meterse dentro del camión para liberarlo del mecanismo de prensado, un sanitario del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) certificó el fallecimiento del hombre. Los agentes de la Policía Científica y el forense de guardia examinaron el cadáver y apreciaron lesiones compatibles con puñetazos o golpes propinados con un objeto contundente.

La autopsia confirmó al día siguiente que la víctima primero había sufrido una agresión, por lo que presentaba hematomas en la cara y otras partes de su cuerpo antes de que fuera aplastada por la maquinaria del camión.

¿Pero quién golpeó a Vicente Domínguez? ¿Quién lo arrojó malherido a un contenedor de basura? ¿Pretendían matarlo o solo querían darle una paliza? Los investigadores de la Policía Nacional continúan realizando pesquisas para responder a estas preguntas.

Tras los golpes que le propinaron en plena calle o una vivienda cercana, el empresario quedó inconsciente y el autor o los autores de la agresión lo arrojaron a un contenedor de basura situado a la altura del número 7 de la calle Pérez Galdós.

Los dos hombres interrogados tenían trato con la víctima, pero no amistad, y negaron cualquier implicación con la agresión que sufrió Domínguez. Uno de ellos se marchó a casa sobre las dos de la madrugada tras tomar copas juntos en un bar, y dejó a la víctima en compañía del otro individuo. Tres horas después, el empresario falleció al ser aplastado por el mecanismo de prensado del camión.

La Policía comprobó que Domínguez no estuvo el sábado por la noche en su domicilio, que se encuentra a escasos metros de la calle donde murió, y tuvo que informar del trágico suceso a la actual pareja del empresario.

La víctima tiene solo un antecedente policial por un delito contra la seguridad vial por conducir con una tasa de alcohol superior a la permitida, por lo que la Policía mantiene abiertas varias hipótesis y no descarta que Domínguez sufriera una agresión de forma fortuita e imprevista, aunque no es habitual que arrojen a una persona a un contenedor después de propinarle una paliza.

El sábado por la noche había mucha gente de fiesta en la zona por la celebración de varios conciertos gratuitos en el parque Ribalta, pero no ha trascendido ninguna pelea ni hecho violento que pudiera estar relacionado con las lesiones que presenta la víctima.

La muerte del exmarido de la alcaldesa de Almassora ha causado una gran conmoción en esta localidad castellonense con cerca de 28.000 habitantes. La víctima era padre de una niña de cinco años, hija también de la diputada provincial del PP.