Comprobar los resultados de La Primitiva del jueves, 23 de octubre: más de 1.144.467 euros para un jugador
Un periodista graba un contenedor en la calle de Castellón donde ocurrió el trágico suceso. Javier Martínez

La Policía interroga a dos conocidos del empresario que arrojaron a un contenedor en Castellón

Los dos hombres tomaron copas con la víctima en un bar poco antes de que recibiera la paliza y declararon como testigos para reconstruir las últimas horas de vida de Vicente Domínguez

Javier Martínez

Javier Martínez

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:13

Comenta

La Policía continúa las investigaciones para esclarecer la muerte del hombre de 45 años que fue hallado inconsciente en un contenedor de basura en ... la madrugada del pasado domingo en Castellón. Los agentes que asumieron la investigación del caso ya han identificado a dos hombres que estuvieron de fiesta con la víctima, un búlgaro y un español, en las horas previas al hallazgo del cuerpo, y les han tomado declaración para reconstruir las últimas horas de vida de Vicente Domínguez, exmarido de la actual alcaldesa de Almassora y diputada provincial de PP.

