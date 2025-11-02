Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Objetos recuperados por la Policía Nacional. Policía Nacional

La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba

Los agentes recuperan objetos por valor de 100.000 euros y detienen también a la madre, que se encargaba de venderlos

S.V

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:15

La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una mujer de 33 años como presunta autora de un delito continuado de hurto tras sustraer durante meses numerosas joyas del domicilio donde trabajaba como empleada de hogar. También se ha detenido a su madre, de 54 años, como presunta autora de un delito de receptación, por vender las joyas hurtadas por su hija en establecimientos de compra-venta de oro.

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a raíz de una denuncia de la víctima, en la que manifestaba que le habían sustraído multitud de joyas de su domicilio. Las pesquisas de los agentes de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito de Russafa permitieron averiguar que la empleada de hogar habría aprovechado la confianza depositada en ella para hurtar, a lo largo de varios meses, una gran cantidad de joyas del interior de la vivienda en la que trabajaba, c

ausando un grave perjuicio económico a la víctima.

Los investigadores localizaron, además, varios establecimientos de compra- venta de oro en los que la ahora detenida habría vendido las joyas sustraídas. Asimismo, averiguaron que la madre de la empleada también había vendido algunas de las alhajas hurtadas por su hija en casas de compra-venta.

Por todo ello, la Policía Nacional ha detenido a la trabajadora y a su madre como presuntas autoras de un delito continuado de hurto y de receptación, respectivamente. Las arrestadas han pasado ya a disposición judicial.

Los investigadores, además, han logrado recuperar parte de las joyas sustraídas, tales como relojes, pendientes, anillos, colgantes, cadenas y pisa corbatas, todo ello de oro y con un valor cercano a los 100.000 euros, siendo estas entregadas a su legítima propietaria.

