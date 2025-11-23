La Policía detiene a una mujer por quemar contenedores en Gandia y a un traficante por incitarla a cambio de droga El individuo arrestado pretendía desviar la atención de los agentes en la zona de Gandia donde vendía sustancias estupefacientes al menudeo

J. F. Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 16:58 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido en Gandia a una mujer y a un hombre, de 32 y 35 años, respectivamente, por un delito de daños por incendio intencionado. La arrestada prendió fuego a un contenedor, mientras que el varón le incitó a ello a cambio de droga para desviar la atención de los policías en la zona donde él vendía sustancias estupefacientes al menudeo.

Los hechos ocurrieron el 24 de octubre, sobre las dos y media de la madrugada, cuando comenzó a arder un contenedor de papel situado en la avenida República de Gandia, quedando completamente calcinado e inservible, según informaron este domingo fuentes policiales.

Las investigaciones de la Policía Nacional permitieron averiguar que una mujer se habría aproximado al contenedor y, tras lanzar algún objeto incandescente en su interior, este empezó a arder.

Las pesquisas de los agentes permitieron la identificación y posterior localización de la sospechosa, que fue detenida como presunta autora de un delito de daños por incendio intencionado. Esta mujer ya había sido arrestada anteriormente por hechos similares, habiendo quemado al parecer al menos otros cinco contenedores en la localidad. La detenida ha pasado a disposición judicial, que ha decretado su ingreso en prisión.

Asimismo, las indagaciones de los investigadores permitieron, además, detener a una segunda persona implicada en el suceso: un varón que habría incitado a la mujer a prender fuego a contenedores a cambio de pequeñas cantidades de droga para consumo propio.

El objetivo era causar incendios que desviasen la atención policial de la zona donde él se dedicaba a la venta de sustancia estupefaciente al menudeo. Los agentes arrestaron también al individuo como presunto autor de un delito de daños por incendio.