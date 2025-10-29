La Policía blinda la Ciudad de las Artes y las Ciencias con un gran despliegue de agentes antidisturbios Más de 300 policías de varias unidades, una decena de perros adiestrados para la detección de explosivos, varios drones y un helicóptero participan en el operativo de seguridad

J. Martínez Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:07 Comenta Compartir

La Policía Nacional blindará la Ciudad de las Artes y las Ciencias, donde se celebra este miércoles por la tarde el funeral de Estado por las 229 víctimas mortales de la dana, con más de 300 agentes de varias unidades, una decena de perros adiestrados para la detección de explosivos, varios drones y un helicóptero, entre otros medios.

El dispositivo de seguridad esta integrado por una decena de grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como agentes antidisturbios, los mismos policías que prestaron auxilio a los damnificados de la dana y detuvieron a más de un centenar de personas por actos de pillaje tras el desorden que provocó la catástrofe natural.

Además de garantizar la seguridad de los asistentes al funeral, el operativo de seguridad está diseñado para prevenir posibles incidentes por el gran malestar que existe tras la nefasta gestión de los políticos en los peores momentos de la dana y el retraso de la ayuda a los damnificados con el agravante de la bronca política entre la Generalitat Valenciana y el Gobierno de España.

Los policías vigilarán los accesos ala Ciudad de las Artes y las Ciencias, el antiguo cauce del río Turia y los alrededores. En el operativo de seguridad participan policías del Grupo de Información, Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental (UPA), Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), Unidad de Caballería, Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), técnicos especialistas en desactivación de artefactos explosivos (TEDAX) y riesgo nuclear, radiológico, biológico y químico (NRBQ), Unidad de Guías Caninos, Unidad de Intervención Policial (UIP), Unidad Aérea con drones y un helicóptero, y agentes de otras unidades de seguridad ciudadana.

Desde hace varios días, agentes de la Unidad de Subsuelo y Protección Ambiental (UPA) revisan alcantarillas y otros conductos subterráneos, y los guías caninos de la Policía Nacional inspeccionan vehículos, papeleras y contenedores con una decena de perros adiestrados en la detección de explosivos.

Un gran número de policías de paisano forman parte también del operativo de seguridad para prevenir incidentes y garantizar la seguridad ciudadana dentro y fuera de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

En actualización Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en lasprovincias.es