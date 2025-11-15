Ordenan el ingreso en prisión del estafador de guantes para el covid durante la pandemia El acusado y su presunta socia se enfrentan a penas de tres años y nueve meses de prisión por estafar 43.000 euros a una empresa de centros geriátricos

La única acusada que acudió al juicio, que tuvo que suspenderse por la incomparecencia del fugado de la justicia.

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:36 Comenta Compartir

En pleno confinamiento por la pandemia por covid, cuando centenares de ancianos estaban muriendo en centros de mayores y residencias de todo el país, dos presuntos estafadores engañaron a una empresa valenciana de centros geriátricos con la venta de 10.000 cajas de guantes de nitrilo, que supuestamente iban a importar desde Tailandia. Los ahora acusados por falsedad en documento mercantil y estafa, que se enfrentan a penas de tres años y nueve meses de prisión, les cobraron por adelantado 43.000 euros siendo conscientes de que ni había guantes ni tenían posibilidad alguna de traerlos.

Después de suspender el juicio hasta en tres ocasiones por la incomparecencia del presunto estafador, Jonathan A. P., la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia ha dictado su búsqueda e ingreso en prisión para garantizar su presencia. «Es la única manera de traerlo a juicio, nos está tomando el pelo a todos», argumentaron las partes tras solicitar al tribunal dicha medida cuando de forma reiterada el acusado, en contacto telefónico con su abogado, iba retrasando su hora de llegada argumentando que tenía a su madre bajo su cuidado y que había cogido tráfico cuando conducía desde Sevilla a los juzgados de Valencia.

Según sostiene la fiscalía, a principios de mayo de 2020 los acusados «guiados por el ánimo de beneficiarse a costa de lo ajeno, y puestos de común acuerdo», fingieron una experiencia y solvencia comercial de la que carecían. De esta forma, simulando contactos comerciales y de representación que no ostentaban de una supuesta proveedora, concertaron con el representante de la mercantil valenciana de centros geriátricos y residencias de ancianos la venta de 10.000 cajas de guantes de nitrilo fabricados e importados desde Tailandia por un precio de 85.910 euros.

A una cuenta de su titularidad

Los procesados le pusieron como condición el pago por adelantado de la mitad del precio. De igual modo, confeccionaron y entregaron al querellante una factura que elaboraron ad hoc simulando que había sido emitida por la supuesta vendedora y en la que se hacía constar un número de cuenta que en realidad era titularidad de la ahora fugado de la justicia.

Siguiendo las indicaciones de los acusados, y en la falsa creencia de que dicha factura había sido emitida por una asociación de Cuenca, el 19 de mayo de 2020 el perjudicado efectuó un ingreso de 42.995 euros en la citada cuenta, sin que en ningún momento se les llegara a entregar los guantes, tan necesarios en esos meses de pandemia como herramienta de protección y prevención contra el covid. Según sostiene el escrito de acusación, los acusados no llegaron a realizar gestión alguna para la importación del producto encargado ni tampoco han devuelto el dinero percibido.

El Ministerio Fiscal solicita para cada uno de los dos acusados tres años y nueve meses de prisión por un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa. Asimismo, en concepto de responsabilidad civil deberían indemnizar con 43.000 euros a la mercantil que compró los guantes que nunca llegaron.