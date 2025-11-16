Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Los bomberos excarcelan del vehículo a un sexagenario herido en Vallada. Consorcio Bomberos

Un octogenario herido al caer a una acequia en un accidente en Alboraia

En otro siniestro en Vallada un hombre de 69 años ha tenido que ser evacuado al hospital con traumatismos

N. López

Valencia

Domingo, 16 de noviembre 2025, 19:16

Comenta

Jornada de domingo con varios siniestros viales con heridos de diversa consideración. En Alboraia, un anciano de 83 años ha tenido que ser evacuado al Hospital Clínico de Valencia tras caer su coche a una acequia. En Vallada un sexagenario también ha tenido que ser excarcelado por los bomberos en un accidente por salida de vía. Y en Aldaia dos personas han sido atendidas tras volcar un vehículo en el polígono Els Mollons.

El accidente de Alboraia se ha producido a las 14.12 horas por una colisión coche-moto. Una ambulancia del SAMU ha atendido a un hombre de 83 años que se había caído a la acequia y lo ha trasladado al Hospital Clínico con politraumatismo y fractura pie, según han informado fuentes del CICU.

Asimismo, en Vallada, a la altura de la ermita, se ha producido otro accidente de coche, en el que ha sido necesaria la presencia de los Bomberos del Consorcio Provincial, al encontrarse el herido atrapado dentro del vehículo. El aviso ha entrado a las 13.41 horas. El personal sanitario ha atendido a un hombre de 69 años con traumatismos. Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia del SAMU y un SVB que lo han trasladado al Hospital de Xàtiva.

Por otra parte, en Aldaia dos personas han resultado heridas en otro siniestro vial a las 12.19 horas, tras volcar un coche en la CV-413, en el polígono Els Mollons. Un SAMU se ha llevado al Clínico a las dos personas policontusionadas, un hombre de 54 años y una mujer de 62, añaden fuentes del CICU.

Por último, en Valencia capital se ha registrado otro accidente coche-moto en la calle Campos Crespo a las 16.45 horas. Un hombre de 61 años, con traumatismos, ha sido atendido por un SAMU y trasladado al Hospital Doctor Peset.

