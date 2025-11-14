La Negra Dominga niega el triple crimen de El Saler: «A mí nunca se me ocurría tener a los Vega Daza como enemigos» Álvaro Luis Ospino, presunto inductor de los asesinatos, niega que actuara como venganza por la muerte de su ahijado durante una 'balacera' en el cumpleaños del joven en Colombia

«A mí nunca se me ocurría tener a los Vega Daza como enemigos», ha remarcado Álvaro Luis Ospino, más conocido como la Negra Dominga, tras comparecer vía telemática desde prisión ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia, que instruye la causa por el triple asesinato de El Saler, tras solicitar declarar por primera vez ante la autoridad judicial. El presunto inductor de la matanza a tiros que tiñó de sangre el aparcamiento de una zona de apartamentos de El Saler la noche del 27 de febrero de 2024, pidió declarar voluntariamente, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS, para dar su versión sobre los hechos que se le imputan y negar de nuevo -como ya hizo en una carta remitida a la Fiscalía colombiana- cualquier vinculación con los asesinatos de Roberto Carlos Vega Daza, hasta ese momento último superviviente del clan colombiano de narcos y presunta oficina de cobros y sicariato de los Vega Daza, y sus dos hombres de confianza; Tarit José S. L., de 24 años, y Harold Hugo J. R., de 51 años.

Como se esperaba y ya había adelantado este periódico, la Negra Dominga, al que la Fiscalía considera coautor de los tres asesinatos por presuntamente haber encargado, planificado y participado activamente facilitando dinero, armas y medios necesarios para llevar a cabo el triple crimen, ha negado la mayor y asegura que no tiene nada que ver con las muertes a tiros de estas tres personas tras tenderles una encerrona a la salida de uno de los apartamentos de la Gola de Pujol, en la valenciana playa de El Saler.

Entre las víctimas mortales se encontraba Roberto Carlos Vega Daza, alias Beto, de 31 años, el último miembro del clan colombiano de los Vega. Álvaro Luis Ospino niega que jurara venganza contra dicha familia tras la muerte de su sobrino y ahijado, Jonathan, durante una 'balacera' en la fiesta de su 21 cumpleaños en Puerto Colombia, en el departamento de Barranquilla en octubre de 2022. De hecho, según ha argumentado, jamás hubiera actuado contra esta familia dedicada al sicariato por miedo a que sus seis hijos sufrieran las represalias.

Álvaro Luis Ospino ha pedido al tribunal su libertad al presentarse como un inocente empresario dedicado a la ganadería y la compraventa de vehículos en Colombia y Venezuela. Y ha insistido en que no tiene ningún tipo de relación con el narcotráfico y el llamado Tren de Aragua. Así, afirma que los deseos de venganza que le atribuyen por el asesinato de su sobrino son infundados y lo atribuye a simples bulos en redes sociales.

No obstante, ante las preguntas de la Fiscalía reconoce que no tiene ninguna duda de que Roberto Carlos Vega Daza asesinó a su sobrino, ya que hay vídeos en redes sociales donde se ve cómo lo tirotean desde la camioneta conducida por el presunto narco ejecutado en El Saler. Pese a reconocer esta circunstancia y admitir que mantiene negocios con el otro encarcelado -a quienes los investigadores del grupo de Homicidios de la Guardia Civil señalan como uno de los autores materiales de los asesinatos-, la Negra Dominga asegura que en ningún momento habló con Víctor Hugo H. M. sobre los asesinatos ocurridos el 27 de febrero de 2024, incluso sabiendo que una de las víctimas mortales era Beto, el asesino de su sobrino, al que crió y «quería como un hijo».

Beto (Roberto Carlos Vega Daza) fue ejecutado de cinco disparos, uno de ellos en el parietal superior, como informó este periódico, cuando se disponía a marcharse en el Volkswagen Passat, estacionado en el aparcamiento situado entre cuatro bloques de apartamentos de El Saler. Tarit José, en el asiento trasero del vehículo, recibió siete tiros, uno de ellos en el cartílago de la oreja izquierda. Y Víctor Hugo murió de otros dos disparos. Todos ellos realizados con dos pistolas del calibre 9 milímetros.

Tres detenidos y dos sospechosos en busca y captura

Las investigaciones del grupo de Homicidios de la Guardia Civil permitieron establecer la conexión entre la Negra Dominga y los dos presuntos autores materiales de la matanza de El Saler. Así, fruto de meses de pesquisas y una vez recabados los indicios contra el principal sospechoso desde el primer momento, el pasado 12 de mayo los investigadores detuvieron a Álvaro Luis Ospino en Madrid tras regresar a España, y a uno de los dos presuntos sicarios, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS. Asimismo, además de la Negra Dominga y de Víctor Hugo H. M., de 34 años, la Guardia Civil también arrestó a Luz Marina M. A., una venezolana de 33 años, acusada de participar en la preparación del triple crimen y en cuestiones logísticas como el alquiler del vehículo y la búsqueda de alojamiento en Valencia.

Hay otros dos sospechosos en busca y captura por su presunta participación en la trampa mortal que le organizaron a Beto tras citarlo en un apartamento de El Saler esa tarde del 27 de febrero de 2024. Se trata de María Alejandra P. R., excuñada del último del clan Vega asesinado, y Juan Diego M. H., a quien la Guardia Civil llegó a hacerle la prueba de la parafina. Los investigadores lo consideran el segundo de los pistoleros que ejecutó los crímenes. El único de los tres arrestados que ha prestado declaración por el momento niega conocer a ninguno de estos dos sospechosos en paradero desconocido.

El próximo martes será el turno de los otros dos acusados encarcelados, quienes también declararán por videoconferencia desde los respectivos centros penitenciarios en los que se encuentran -práctica que están solicitando muchos investigados y que se suele conceder por cuestiones de logística y seguridad-.

Cronología de una presunta venganza

23 de octubre de 2022. El clan de Álvaro Luis Ospino, la Negra Dominga, celebra el 21 cumpleaños de su sobrino y ahijado, Jonathan, en una fastuosa fiesta con vallenato en Puerto Colombia, en el departamento de Barranquilla. Entre los invitados se encuentran miembros del clan Vega, entre ellos su cabecilla, Kike Vega, y su hijo, Roberto Carlos Vega Daza, alias Beto. La parranda se alarga hasta las siete de la mañana del día siguiente, ya 24 de octubre, cuando se produce un enfrentamiento a tiros en el que fallecen dos personas, entre ellos el propio homenajeado, cuando era trasladado en camioneta a un centro hospitalario. La Negra Dominga jura venganza contra los Vega por la muerte de su protegido.

29 de junio de 2023. Sicarios armados con fusiles de asalto, disfrazados de obreros para poder colarse en el complejo residencial North Frontier, en Villa Campestre (Colombia), acaban con la vida de tres miembros del clan de los Vega Daza tras efectuar cerca de una treintena de disparos. Kike Vega y dos de sus hijos, Ronald Iván y Ray Jesús, mueren en la balacera, mientras que Roberto Carlos Vega Daza, Beto, sobrevive tras resultar herido en la pierna.

De julio a diciembre de 2023. Su huida a España. Tras sobrevivir a la masacre de Barranquilla en la que fue asesinada su familia, Beto huye a la ciudad venezolana de Maracaibo. Con documentación falsa, utilizando la identidad de Janer Villalobos, consigue llegar hasta Europa, previo paso por Panamá. Busca alianzas en Italia y Albania, con el clan de los Balcanes, para recuperar el poder perdido y devolver algún día con sangre la afrenta sufrida. Y a finales de 2023 llega a Valencia, donde se encuentra el principal puerto de vía de entrada de la cocaína al continente.

Enero y febrero de 2024. Los preparativos del crimen. Según las investigaciones de la Guardia Civil y la triangulación del posicionamiento de los teléfonos móviles, durante los dos primeros meses del año los investigados vigilaron los movimientos de Beto para encontrar el momento idóneo en el que poder asesinarlo. La Negra Dominga y Víctor Hugo H. M. se desplazan desde Madrid a Valencia. Mientras que el 17 de febrero la otra acusada alquila un vehículo para los desplazamientos y busca alojamiento en la capital del Turia.

27 de febrero de 2024. Los dos sospechosos que permanecen fugados tienden una trampa a Roberto Carlos Vega Daza y lo citan en un apartamento en la Gola de Pujol, en la pedanía valenciana de El Saler. Pese a que desde el asesinato de su padre y sus hermanos Beto toma muchas precauciones, acude confiado al tratarse de la expareja de su difunto hermano. No va solo, le acompañan sus dos hombres de confianza; Tarit José S. L. y Harold Hugo J. R. Los tres hombres llegan a las 19.00 horas en un Volkswagen Passat, lo dejan estacionado en el aparcamiento y suben al apartamento.

Dos horas después, a las 21.00 horas, cuando se disponían a subir al vehículo para marcharse, son acribillados y ejecutados. Roberto Carlos recibe cinco disparos -uno de ellos en el parietal superior-, Tarit José siete impactos y Harold Hugo dos tiros.

12 de mayo de 2025. El grupo de Homicidios de la Guardia Civil detiene a la Negra Dominga en Madrid al regresar a España para visitar a su familia. Al mismo tiempo, en Pamplona es arrestado también Víctor Hugo H. M., uno de los dos presuntos autores materiales del triple crimen de El Saler. Posteriormente sería detenida también Luz Marina M. A., a la que se le atribuye haber participado activamente en la preparación de los asesinatos.

Septiembre 2025. Imputación formal contra los detenidos como coautores de tres delitos de asesinato y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego cortas. Álvaro Luis O. I. -alias la Negra Dominga-, Víctor Hugo H. M. y Luz Marina M. A. serán juzgados por un jurado popular en la Audiencia Provincial de Valencia.

Noviembre 2025. La Negra Dominga y los otros dos acusados encarcelados piden declarar voluntariamente ante el Juzgado de Instrucción número 14 de Valencia que lleva la causa por los tres asesinatos. Los tres comparecen vía telemática desde los respectivos centros penitenciarios en los que se encuentran encarcelados. El primero en hacerlo es Álvaro Luis O. I., quien niega cualquier implicación en la matanza. El próximo martes declararán Víctor Hugo H. M., uno de los dos presuntos sicarios, y Luz Marina M. A.