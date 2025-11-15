Arrestan al 'narco-yayo' que distribuía cocaína con su coche por Malilla La Policía Nacional ha intervenido al detenido, de 77 años, 84.900 euros y útiles para elaborar las dosis de droga

Ignacio Cabanes Valencia Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:44

A bordo de su vehículo, a sus 77 años, y distribuyendo las dosis de cocaína por el valenciano barrio de Malilla. Así actuaba el 'narco-yayo' detenido por la Policía Nacional en Valencia acusado de un delito de tráfico de drogas. En el registro de su domicilio los agentes le incautaron 84.900 euros procedentes presuntamente de la venta de drogas al menudeo, 15 gramos de cocaína, una báscula de precisión y útiles para preparar las dosis.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a este hombre de 77 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por distribuir cocaína al menudeo en el barrio valenciano de Malilla sirviéndose para ello de su automóvil.

La investigación se inició a principios del mes de octubre, tras tener conocimiento los agentes de que un hombre mayor se estaría dedicando a suministrar droga a bordo de su vehículo por las inmediaciones de la carretera de Malilla.

Inmediatamente, los investigadores establecieron un dispositivo de vigilancia por la zona para identificar al sospechoso y comprobar la veracidad de los hechos, pudiendo localizar al mismo, el cual se desplazaba a bordo de un vehículo, parando en determinados puntos a los que se acercaban diferentes personas, las cuales realizaban un intercambio a través de la ventanilla del mismo para abandonar seguidamente ambos el lugar.

Ante tales evidencias y con la correspondiente autorización judicial, la Policía Nacional procedió a realizar una entrada y registro en el domicilio y el trastero del investigado. Allí los agentes localizaron e intervinieron cerca de 15 gramos de cocaína distribuidos en varios envoltorios de plástico y preparados para su venta, una báscula de precisión así como útiles para elaborar las dosis de droga y 84.900 euros en efectivo.

Por todo ello, los investigadores procedieron a la detención de este 'narco-yayo' como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El arrestado, con antecedentes policiales por hechos similares, ya ha pasado a disposición judicial.