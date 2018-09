Una mujer queda atrapada en su furgoneta tras un accidente de tráfico en Moixent

Accident de trànsit a l'A35 terme de Moixent. Furgoneta bolcada amb una dona dins que no pot eixir. La traiem per a la seua atenció per sanitaris. Actuen efectius dels parcs de Xàtiva i Alzira, bombers voluntaris de Vallada i Grup Especial de Rescat En Altura (GERA) pic.twitter.com/5UeJzMyI3e