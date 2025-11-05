Muere un operario de una empresa papelera de Beniparrell aplastado por unos armarios Se trata del cuarto accidente laboral con víctimas mortales en este mismo municipio en menos de un año

Ignacio Cabanes Beniparrell Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:53 Comenta Compartir

La muerte se cierne sobre los trabajadores de los polígonos industriales de Beniparrell. Coincidencia o no, cuatro operarios de distintas empresas de diferentes sectores de producción de este mismo municipio han perdido la vida en menos de un año en sendos accidentes laborales de todo tipo. El último de ellos, un trabajador de una empresa papelera que ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle encima unos armarios metálicos que transportaba otro operario en una máquina portapalets.

Esta nueva víctima mortal de la siniestralidad laboral, de 57 años, se encontraba junto a la carga que transportaba su compañero cuando al ver que la misma cedía hacía uno de los lados ha intentado sujetarla para que no se acabara venciendo. No obstante, dado el peso de la carga, superior a los 500 kilos según una primera estimación, la misma ha acabado aplastando al operario causándole la muerte.

El siniestro laboral se ha producido a las once de la mañana en una empresa de fabricación de papel y cartón situada en el polígono industrial Carrascal de Beniparrell. Hasta allí se han trasladado varias patrullas de la Policía Local de Beniparrell y de la Guardia Civil de Silla, así como una ambulancia del SAMU. No obstante, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del trabajador, de 57 años.

El Juzgado de Instrucción número uno de Picassent, en funciones de guardia, ha procedido al levantamiento del cadáver pasada la una del mediodía. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para realizarle la pertinente autopsia, aunque en este caso la causa está ya clara, muerte violenta de etiología accidental por aplastamiento.

Otros accidentes mortales en el municipio

Este fallecimiento se suma a otros siniestros laborales con fallecido ocurridos también en Beniparrell en menos de un año. El primero de ellos, del que informó en su día LAS PROVINCIAS, se produjo a el 12 de diciembre de 2024 en una empresa de carretillas. La víctima, de 56 años, se encontraba en el tejado cuando se precipitó desde una altura de nueve metros al romperse una plancha de metacrilato transparente cuando recogía las herramientas y quitaba las líneas de vida.

Los otros dos accidentes mortales tuvieron lugar en apenas una semana a principios del pasado mes de abril. En uno de ellos el trabajador de una empresa externa de materiales de construcción, también de 56 años, falleció en este mismo polígono de Beniparrell al caerle encima unas placas de mármol que estaba descargando, debido a la rotura de la cincha que las sujetaba. El otro fue un operario de 64 años a punto de jubilarse, quien cayó desde una altura de ocho metros al ceder el lucernario de un taller de coches, mientras reparaba unas goteras.