Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
Agentes de la Guardia Civil en la nave de Beniparrell donde se ha producido este nuevo accidente laboral mortal.
Agentes de la Guardia Civil en la nave de Beniparrell donde se ha producido este nuevo accidente laboral mortal. I. Cabanes

Muere un operario de una empresa papelera de Beniparrell aplastado por unos armarios

Se trata del cuarto accidente laboral con víctimas mortales en este mismo municipio en menos de un año

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Beniparrell

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

La muerte se cierne sobre los trabajadores de los polígonos industriales de Beniparrell. Coincidencia o no, cuatro operarios de distintas empresas de diferentes sectores de producción de este mismo municipio han perdido la vida en menos de un año en sendos accidentes laborales de todo tipo. El último de ellos, un trabajador de una empresa papelera que ha fallecido en la mañana de este miércoles al caerle encima unos armarios metálicos que transportaba otro operario en una máquina portapalets.

Esta nueva víctima mortal de la siniestralidad laboral, de 57 años, se encontraba junto a la carga que transportaba su compañero cuando al ver que la misma cedía hacía uno de los lados ha intentado sujetarla para que no se acabara venciendo. No obstante, dado el peso de la carga, superior a los 500 kilos según una primera estimación, la misma ha acabado aplastando al operario causándole la muerte.

El siniestro laboral se ha producido a las once de la mañana en una empresa de fabricación de papel y cartón situada en el polígono industrial Carrascal de Beniparrell. Hasta allí se han trasladado varias patrullas de la Policía Local de Beniparrell y de la Guardia Civil de Silla, así como una ambulancia del SAMU. No obstante, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento del trabajador, de 57 años.

El Juzgado de Instrucción número uno de Picassent, en funciones de guardia, ha procedido al levantamiento del cadáver pasada la una del mediodía. El cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia para realizarle la pertinente autopsia, aunque en este caso la causa está ya clara, muerte violenta de etiología accidental por aplastamiento.

Otros accidentes mortales en el municipio

Este fallecimiento se suma a otros siniestros laborales con fallecido ocurridos también en Beniparrell en menos de un año. El primero de ellos, del que informó en su día LAS PROVINCIAS, se produjo a el 12 de diciembre de 2024 en una empresa de carretillas. La víctima, de 56 años, se encontraba en el tejado cuando se precipitó desde una altura de nueve metros al romperse una plancha de metacrilato transparente cuando recogía las herramientas y quitaba las líneas de vida.

Los otros dos accidentes mortales tuvieron lugar en apenas una semana a principios del pasado mes de abril. En uno de ellos el trabajador de una empresa externa de materiales de construcción, también de 56 años, falleció en este mismo polígono de Beniparrell al caerle encima unas placas de mármol que estaba descargando, debido a la rotura de la cincha que las sujetaba. El otro fue un operario de 64 años a punto de jubilarse, quien cayó desde una altura de ocho metros al ceder el lucernario de un taller de coches, mientras reparaba unas goteras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  3. 3 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  4. 4 Los 5 valencianos más ricos de España, según Forbes
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  7. 7

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  8. 8

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  9. 9

    El Colegio de Abogados carga contra la jueza de la dana: «Lanza comentarios gratuitos que menoscaban la independencia y dignidad de una letrada»
  10. 10

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere un operario de una empresa papelera de Beniparrell aplastado por unos armarios