Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de la Primitiva de este domingo entrega 166.468,50 euros en este popular municipio madrileño
El accidente mortal se ha producido en la CV-35 a la altura de l'Eliana. LP

Muere un motorista de 62 años en un accidente en la CV-35 a la altura de l'Eliana

Investigan si tras salirse de la vía y chocar con la mediana ha sido atropellado por otro vehículo

I. Cabanes

Valencia

Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:23

Comenta

Un hombre de 62 años ha perdido la vida en la tarde de este domingo tras sufrir un accidente de motocicleta en la CV-35, a la altura de l'Eliana. El equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias del siniestro mortal, por una posible salida de vía de la moto, que ha chocado con la mediana.

El accidente se ha producido a las 18.30 horas a la altura del kilómetro 16 de la citada vía y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU, pero los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, de 62 años, según han confirmado fuentes del CICU.

Asimismo, los bomberos del Consorcio Provincial también han sido movilizados hasta el lugar del siniestro, en la CV-35, pero finalmente no han tenido que intervenir al no haber víctimas atrapadas.

El lugar en el que se ha producido el accidente se encuentra próximo a una zona comercial, por lo que el cuerpo tapado con una manta térmica ha despertado el interés de muchos testigos que pasaban por la zona.

El cadáver del motorista, de 62 años, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde mañana se le realizará la pertinente autopsia. No se descarta que otro vehículo haya podido atropellar al motorista tras la salida de vía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Maribel Vilaplana sale del hospital
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  4. 4 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  5. 5 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  6. 6

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  7. 7

    Día crucial en la dana: Maribel Vilaplana pone a prueba el relato de Mazón
  8. 8 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  9. 9

    Los cuatros escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  10. 10

    ¿Qué hay en la calle Colón de Valencia?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Muere un motorista de 62 años en un accidente en la CV-35 a la altura de l'Eliana

Muere un motorista de 62 años en un accidente en la CV-35 a la altura de l&#039;Eliana