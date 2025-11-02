Muere un motorista de 62 años en un accidente en la CV-35 a la altura de l'Eliana Investigan si tras salirse de la vía y chocar con la mediana ha sido atropellado por otro vehículo

El accidente mortal se ha producido en la CV-35 a la altura de l'Eliana.

I. Cabanes Valencia Domingo, 2 de noviembre 2025, 21:23 | Actualizado 21:31h. Comenta Compartir

Un hombre de 62 años ha perdido la vida en la tarde de este domingo tras sufrir un accidente de motocicleta en la CV-35, a la altura de l'Eliana. El equipo de Atestados de la Guardia Civil de Tráfico investiga las circunstancias del siniestro mortal, por una posible salida de vía de la moto, que ha chocado con la mediana.

El accidente se ha producido a las 18.30 horas a la altura del kilómetro 16 de la citada vía y hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del SAMU, pero los sanitarios solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre, de 62 años, según han confirmado fuentes del CICU.

Asimismo, los bomberos del Consorcio Provincial también han sido movilizados hasta el lugar del siniestro, en la CV-35, pero finalmente no han tenido que intervenir al no haber víctimas atrapadas.

El lugar en el que se ha producido el accidente se encuentra próximo a una zona comercial, por lo que el cuerpo tapado con una manta térmica ha despertado el interés de muchos testigos que pasaban por la zona.

El cadáver del motorista, de 62 años, ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde mañana se le realizará la pertinente autopsia. No se descarta que otro vehículo haya podido atropellar al motorista tras la salida de vía.