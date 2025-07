«La mentira y la manipulación de Maje son aspectos propios de la psicopatía»

Juan Antonio Marrahí Valencia Miércoles, 2 de julio 2025, 00:22 Comenta Compartir

El asesinato del ingeniero Antonio Navarro, cometido por su esposa y el amante de ella, Maje y Salva, ha dado el salto a la universidad en Valencia. El profesor Vicente Garrido lo aborda en sus clases. El crimen de Patraix presenta algunas particularidades que sirven a este profesional para explicar aspectos muy determinados de la criminología.

- ¿Por qué decidiste incorporar este caso a tus clases universitarias?

- Tengo una asignatura en cuarto de Criminología y del doble grado de Derecho y Criminología, que se llama Investigación Criminal y creo que este es un buen ejemplo de lo que es la confabulación para cometer un asesinato. Cómo dos personas que son muy diferentes pueden, en un momento determinado de sus vidas llegar a un punto en el que unir sus fuerzas para buscar un objetivo común, que en este caso era un asesinato. Y dado que la mayoría de los homicidios se cometen en soledad, es decir, se comete por una sola persona cuando confluyen dos personas, pues permite valorar toda una serie de aspectos desde el punto de vista de la motivación para el análisis del crimen.

-¿Hay otros casos que también se estudien por sus peculiaridades?

- Menciono habitualmente el caso del asesino en serie Joaquín Ferrándiz, que es obviamente un crimen cometido por una persona que además tiene una vida integrada y muy favorablemente vista por sus conciudadanos. También, por ejemplo, lo comparo con el asesino de la baraja, este hombre que mató a varias personas a comienzos del siglo en Madrid, que también era un solitario. Hay varios. Este es es interesante porque aquí precisamente tenemos a dos personas con una vida familiar y social, están plenamente integrados en su trabajo, cuentan con el aprecio de sus compañeros y es por consiguiente, un perfil muy diferente.

- En el caso de Maje, ¿qué influencia pudo tener esa infancia rígida, muy unida a una comunidad cristiana, en un pueblo, en la conducta posterior que desarrolló?

- Las vivencias de la infancia siempre son importantes. No hace falta ser un experto en psicología para saber que los cimientos de la personalidad adulta se ponen durante la infancia. Obviamente, si desde pequeño te ves sometido a una disciplina severa, a unas creencias que limitan mucho la vida de un niño y de un adolescente, y si además contrasta mucho con el ambiente de tu alrededor, obviamente tiene una influencia sobre ti. En la medida en que tengas una personalidad rebelde, una personalidad que se oponga justamente a ese tipo de enseñanzas, generará conflicto.

- La gran pregunta de este caso es por qué Maje no optó por divorciarse en lugar de planificar la muerte del marido, ¿no?

- Este caso tiene varias preguntas que son interesantes. La pregunta de por qué no te divorcias en vez de matar a tu pareja es una pregunta muy clásica, porque desde siempre que se conocen estos casos, sobre todo si trascienden a la opinión pública de una manera importante, uno siempre encuentra una solución más fácil que la que toma el asesino o la asesina. Ella no desea llevar a cabo el rol de esposa. Ella está ahí porque fue un camino para escapar. Entonces ¿qué ocurre? Se va generando en Maje una un ánimo cada vez más pesimista, más negativo, y llega a desarrollar una profunda animadversión con respecto a la persona que, entre comillas, te ata o te vincula a esa situación que en este caso era su marido. Divorciarse puede ir asociado a algunos inconvenientes. Por ejemplo, no quieres aparecer delante de todo el mundo como una mujer frívola que manipula a los hombres, que no es capaz de ser fiel, que no tiene seriedad. De nuevo, vas a tener que soportar la censura y las miradas reprobatorias de tus padres y quizás del núcleo familiar más duro. A nosotros eso nos puede parecer una tontería, pero para ella puede ser algo digno de tomar en consideración. Por otro lado si se divorcia va a renunciar a cosas que para ella en ese momento eran importantes, como la estabilidad económica. Es en ese punto donde se hace ese click mental y de pronto de pasar a fantasear con el asesinato, empieza a tomar una parte activa en él.

- ¿Encaja Maje en el perfil de psicópata?

- Para hacer una valoración de la patología de una persona hay que tratarla. Yo he visto que en los informes que hizo el Instituto de Medicina Forense no se le valora de ese modo. Entonces entiendo que consideraron que no se correspondía con una personalidad psicopática. Yo, que no la he tratado directamente no puedo decir que que tiene ese trastorno. Ahora bien, aparecen claramente rasgos de psicopatía, por ejemplo, la manipulación y la mentira es una constante que ella ha utilizado no solamente con Salvador, sino también en su comunicación con sus amistades, con su familia, o con la policía. El hecho de utilizar de manera tan instrumental, tan interesada, tan egocéntrica a alguien para dar muerte a otra persona describe a un sujeto con una falta de empatía y con una crueldad que son aspectos propios de la psicopatía. Entonces yo diría que tiene indicadores de psicopatía.