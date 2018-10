Juzgado un marinero por violar a una compañera EP Martes, 30 octubre 2018, 00:54

alicante. Fiscalía mantuvo ayer la petición de siete años de prisión para el marinero de la Armada acusado de agredir sexualmente a una compañera en el buque Contramaestre Casado, atracado en el puerto de Alicante en octubre 2014. El acusado reiteró su inocencia y declaró que a la «única persona» a la que le había «faltado el respeto» había sido a su mujer por «engañarla».

«Lo siento por ella y por mis dos hijas, era la única que me tenía que perdonar y ya lo ha hecho, no sé lo que pasó, yo no soy así», dijo el acusado entre lágrimas durante su intervención en la última sesión del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, que quedó visto para sentencia.

El ministerio fiscal mantiene la petición de siete años de prisión por un delito de agresiones sexuales, además de su inhabilitación, una indemnización para la víctima y una orden de alejamiento de 100 metros durante 10 años, mientras que la acusación reclama 10 años de cárcel. La defensa pidió la absolución para el marinero al considerar que no cometió ningún hecho delictivo dado que las relaciones «fueron consentidas».