Juicio a nueve personas por asesinar a un hombre junto a La Fe Varios policías junto al cadáver de la víctima en el bulevar sur. / juan j monzó La Ciudad de la Justicia contará con un refuerzo de seguridad especial ante unas sesiones que se prevén de alto riesgo REDACCIÓN VALENCIA. Domingo, 14 octubre 2018, 23:28

La Ciudad de la Justicia de Valencia contará hoy con un refuerzo inusual. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han orgaizado un dispositivo especial ante el iniciko del juicio a nueve personas que están acusadas de haber asesinado a un hombre en el bulevar sur, junto a La Fe, en febrero del años 2016.

Al parecer, el crimen ante la hija de la víctima se produjo como consecuencia de un ajuste de cuentas entre supuestos clanes, o grupos, de narcotraficantes.

Según ha informado la Conselleria de Justicia, habrá más presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en las instalaciones, tanto en el interior de la sala de vistas (Tribunal del Jurado) como en otras dependencias abiertas al público en la Ciudad de la Justicia.

Está previsto que el juicio, que se celebra por el procedimiento del jurado, se celebre por lo menos hasta el próximo viernes día 19 de octubre.

En las vistas deberán comparecer tanto los nueve acusados como los testigos citados por las partes, supuestamente pertenecientes a clanes enfrentados, por lo que la mayor presencia policial obedece al objetivo de evitar nuevos altercados.

Los procesados son de nacionalidad española y están acusados de haber acabado con la vida de un hombre de 33 años el 16 de febrero de 2016 en el bulevar sur de Valencia, frente al Hospital La Fe.

El coche en el que viajaba la víctima, junto a su hija de 4 años, fue interceptado por otros dos vehículos, en los que viajaban los agresores. Un grupo de hombre bajaron rápidamente y rompieron los cristales del Peugeot 207 de color negro que conducía la víctima. Javier R. C. trató de huir a pie, pero sus agresores le dieron alcancen, le propinaron una paliza, incluso con una barra de hierro, y le asestaron varias cuchilladas, una de las cuales le causó la muerte en uno de los carriles del bulevar sur.

La hija pequeña de la víctima permaneció en su turismo durante el suceso y posteriormente fue recogida por los agentes que llegaron al lugar del crimen.

Según explicó en su día la expareja de la víctima y madre de la niña, Jessy N., la pequeña no vio cómo mataban brutalmente a su padre. «Estaba asustada en los brazos de un policía. Me dijeron que la apartaron de allí para que no vieran ni el cuerpo ni la sangre».