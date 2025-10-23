Una jueza procesa al futbolista Álvaro Aguado por agresión sexual

Un juzgado de Barcelona ha decidido procesar al exfutbolista del Espanyol, Álvaro Aguado, investigado por agresión sexual. El jugador, que está sin equipo, y que ... siempre ha negado los hechos, se sentará en el banquillo acusado de violar a una empleada del club 'perico' en la fiesta de celebración de la temporada de hace dos años, con motivo del ascenso a primera división.

Aguado admitió ante el juez que mantuvieron relaciones sexuales en una discoteca de Barcelona, pero el entonces jugador blanquiazul afirmó que fueron consentidas. La versión de la víctima, en cambio, fue diametralmente opuesta. Aseguró, y así lo ratificó ante el juez en línea con la denuncia que puso inicialmente, que fue violada por el futbolista en el lavabo de una discoteca de Barcelona. Fue el 23 de junio de 2024, en la discoteca Opium de Barcelona.

El auto de procesamiento, del juzgado 13 de Barcelona, mantiene la situación de libertad provisional sin fianza para el acusado y le fija una indemnización de 5.000 euros por responsabilidad civil. El auto judicial asegura que «existen indicios de delito de agresión sexual». Estos indicios son, según la jueza Isabel Hernando Vallejo, la declaración judicial de la víctima, que mantuvo en lo sustancial la versión ante la policía; la declaración del investigado que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con penetración con la víctima, aunque consentidas; el informe forense y declaraciones testificales que corroboran los momentos anteriores y posteriores a la violación.

Según el relato de los hechos que hace el auto, los dos habían bebido y se encontraban bailando en la discoteca. El futbolista apretó los pechos de la víctima y puso su mano en la vagina de la mujer, sin su consentimiento. Más tarde, bajaron al lavabo y encerrados en el baño, el acusado la penetró «con fuerza», mientras ella pedía que «parara», según el auto. También la obligó a practicar sexo oral. El magistrado considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de agresión sexual. A su juicio, la víctima se ha mostrado sincera en sus declaraciones.