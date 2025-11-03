La jueza deja en libertad al detenido de la 'banda del extintor' tras el asalto al almacén de Druni Los compinches del arrestado desvalijaron otra empresa de perfumería en Riba-roja la noche después de su arresto tras una persecución de 40 kilómetros

Ignacio Cabanes Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 20:19 Comenta Compartir

La banda de aluniceros que desde hace meses está sembrando el pánico entre los comerciantes de la provincia, y que ha tomado especial fijación con el almacén central de la empresa valenciana de perfumería Druni, situado en Carlet –asaltado hasta en tres ocasiones–, sigue cometiendo impunemente sus delitos después de que el miembro de la organización detenido el pasado fin de semana por la Guardia Civil tras una nueva persecución, que acabó en Manises, haya quedado en libertad tras ser puesto a disposición judicial.

La jueza de la Plaza número 5 del Tribunal de Instancia de Llíria, en funciones de guardia, ha acordado la libertad con medidas cautelares del único detenido tras dicha persecución, Roberto G. C., de 44 años y nacionalidad española. El arrestado, que puso en peligro la vida de los agentes que lo perseguían tras embestirles en varias ocasiones con el vehículo robado en el que huía, deberá comparecer una vez a la semana y ha quedado investigado en una causa abierta por los delitos de robo con fuerza y conducción temeraria.

Un juzgado de Torrent ya dejó también en libertad a otro miembro de la banda que fue detenido el pasado 18 de octubre tras asaltar mediante el mismo método del alunizaje dos estancos de Valencia y Torrent. La puesta en libertad de ambos, tras no solicitarlo la Fiscalía, está dejando en los ciudadanos y las fuerzas de seguridad una sensación de impotencia dada la reiteración delictiva de esta organización, a la que se le atribuyen más de una veintena de robos con fuerza, así como numerosos delitos contra la seguridad vial tras protagonizar persecuciones en las que rocían con la espuma de los extintores a los vehículos patrulla, poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía.

De hecho, la noche después de protagonizar el robo en el almacén de Carlet, esta misma banda asaltó otra empresa de perfumería de Riba-roja del Túria, como ha informado en exclusiva LAS PROVINCIAS. En esta ocasión utilizaron dos coches de gran potencia, un Audi Q5 y un Audi A6 de color blanco, que previamente habían sustraído en Burjassot y Benimàmet, y dos furgonetas para cargar la mercancía. Una de ellas fue localizada llena de lavadoras en otra nave de electrodomésticos de este mismo polígono que también pretendían robar.

Dicho robo se produjo apenas 24 horas después del asalto en el almacén central de Druni en Carlet la noche de Halloween, cuando en la nave se encontraban trabajadores del turno de noche. Como informó este periódico, los ladrones huyeron en un Audi Q7 y un BMW X3 ranchera (siempre coches de gran potencia) que también figuraban robados, y tomaron la autovía A-7 sentido Barcelona.

A la persecución se sumaron numerosas patrullas de la Guardia Civil, que lograron controlar su huida, con vehículos por delante y por detrás, protegiendo así al resto de conductores para evitar un posible accidente. Los delincuentes acabaron tomando una salida y chocando a la altura del polígono de La Cova de Manises, donde emprendieron la huida a pie. Uno de ellos fue detenido por los agentes, pero ya ha quedado en libertad con medidas cautelares. La Guardia Civil logró recuperar en este caso la totalidad de los perfumes robados, pero un día después, esta misma banda robó en otra empresa del sector el producto para el que seguramente ya tenían comprador, de ahí la urgencia de actuar de nuevo.