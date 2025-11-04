Un joven de 22 años en estado crítico tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia Un SAMU ha trasladado al herido al Hospital Clínico tras casi una hora de maniobras de reanimación cardiopulmonar

Las ambulancias trasladadas al lugar donde se ha producido el grave accidente de moto.

Ignacio Cabanes Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 23:41

Un joven de 22 años se encuentra en estado crítico tras sufrir un aparatoso accidente de moto en el que ha chocado con un contenedor de obra en la calle Doctor Moliner de Valencia y ha salido despedido a varios metros de distancia. En el siniestro también ha resultado herida una segunda persona que iba en patinete.

El accidente se ha producido en torno a las nueve y media de la noche de este martes cuando el joven, que circulaba con casco, ha chocado con su motocicleta contra un contenedor de obra que lleva cerca de un año en este mismo punto de la ciudad del Túria.

Según relatan testigos, la motocicleta ha quedado destrozada y su conductor ha salido despedido a unos quince metros de distancia.

Hasta el lugar se han desplazado hasta cuatro ambulancias y varias patrullas de la Policía Local de Valencia, que investigan lo ocurrido.