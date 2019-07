Investigan la muerte de un vecino de Llíria tras una actuación de la policía local Entrada de Urgencias en el hospital de Llíria en una imagen reciente. / jesús signes Los agentes tuvieron que emplear pistolas eléctricas para reducir al individuo, que causó lesiones a varias personas ÁLEX SERRANO VALENCIA. Lunes, 1 julio 2019, 10:38

La Guardia Civil y un juzgado investigan los hechos que han derivado en el fallecimiento ayer poco antes de las once de la noche de J. L. M. S., un vecino de Llíria de 41 años tras pasar varios días ingresado en la UCI del hospital de la localidad, donde llegó después de una actuación policial en la que los agentes emplearon pistolas eléctricas para reducirlo. Esta persona, según diversas fuentes consultadas, cuenta con antecedentes policiales y protagonizó un violento incidente con una pareja en el cual resultaron heridos varias personas, lo que motivó la actuación policial con pistolas táser. Los hechos sucedieron el martes pasado, cuando las fuerzas de seguridad fueron requeridas porque esta persona protagonizaba un altercado en la vía pública. No es la primera vez que ocurría algo así, dado que entre sus antecedentes policiales, según pudo saber este diario, se encuentran ocupar una carretera de la localidad tras desperdigar hierba por la misma y saltar la valla de un chalet de una urbanización.

La llamada entró la noche del martes. Ya por la tarde, la policía había recibido otra que alertaba de que esta persona, muy conocida en el pueblo, estaba dando caramelos a una menor. Pero los hechos se precipitaron cuando agredió a una mujer de un matrimonio conocido de J. L., según las fuentes consultadas. Hasta el lugar de los hechos, un chalet de la urbanización El Regalón, se trasladaron dos patrullas de la Policía Local, con tres agentes y un interino, y otra de la Guardia Civil. El individuo presuntamente agredía a la mujer y a su marido cuando intervinieron los agentes, aunque otra versión apunta que este hombre fue atacado previamente por la pareja. J. L. tenía una herida en el cuello y la familia asegura que el estado en el que se encontraba hacía inviable que pudiera agredir a alguien.

Entre los seis tuvieron que reducirle y toda vez que la persona no deponía en su violenta actitud, se vieron obligados a utilizar pistolas táser. El individuo fue trasladado al Hospital de Llíria, en cuya UCI pasó dos días hasta que entró en un estado de muerte cerebral y falleció ayer por la noche. Además de él, tres agentes y el matrimonio tuvieron que ser atendidos por heridas leves. La Guardia Civil y un juzgado de la localidad investigan lo sucedido para discernir si la actuación policial fue la adecuada. Sin embargo, todo parece indicar que el modo de proceder fue impecable, según fuentes policiales y municipales, que apuntan que el estado de gravedad en el que entró pudo deberse a otras causas y no tanto a un golpe propinado durante su reducción. Fuentes municipales explicaron que el caso está judicializado y que por eso no pueden dar más detalles, aunque aseguran que la actuación fue «de libro» y aplaudieron la entrega de la Policía Local de Llíria.