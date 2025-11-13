Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia El operario tocó al mismo tiempo la plancha metálica del ascensor y una puerta atornillada que había dañado unos cables

La siniestralidad laboral no deja de cobrarse víctimas mortales en la provincia de Valencia. Si hace unos días era un operario de 57 años el que perdía la vida aplastado en una nave de una empresa papelera de Beniparrell, según ha podido confirmar este periódico, un juzgado de Valencia investiga el fallecimiento de otro operario electrocutado en una finca de la capital de Túria hace ya varias semanas. La hipótesis que manejan los investigadores es que el trabajador tocó al mismo tiempo la plancha metálica del ascensor que estaban instalando y una puerta de una casa desokupada que había sido atornillada dañando, sin saberlo, el cableado de la pared.

El trabajador, de 45 años y nacionalidad búlgara, se encontraba sacando escombros en un capazo cuando sufrió la mortal descarga. Pese a los intentos de los sanitarios del SAMU desplazados al lugar por reanimarlo, solo se pudo certificar su fallecimiento y la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación de las causas de este siniestro laboral.

Los hechos, que investiga el Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, se produjeron el pasado 12 de septiembre en la calle Joan Mercader, en el valenciano barrio del Cabanyal. Tsvetan I. G., de 45 años, y con contrato indefinido en una empresa dedicada a la construcción, reparación y conservación de edificaciones, estaba realizando la instalación de un ascensor en una finca de dicha calle junto con otros operarios cuando se produjo el siniestro.

Según las fuentes consultadas por este periódico, el trabajador estaba realizando viajes a la calle con un capazo de obra bajando los escombros de la obra realizada para instalar el ascensor. En uno de estos viajes, y con el capazo ya vacío tras haberlo descargado en el contenedor de obra de la calle, el operario se sentó a descansar un momento en los escalones de la cuarta planta.

Según se desprende de la investigación policial remitida al juzgado, el trabajador se habría apoyado con su mano izquierda tocando la estructura metálica del citado ascensor -que no estaba en funcionamiento y que no tenía luz eléctrica en ese momento-. Este hecho hizo que se descartara una derivación eléctrica del propio aparato.

La causa de la electrocución estaba oculta a simple vista. Al parecer, además de tocar dicha estructura metálica, el trabajador habría tocado con su mano derecha la puerta también metálica con la que había sido cerrado un piso tras su desokupación.

Tras el estudio realizado en el lugar del siniestro mortal por parte de agentes del grupo de Policía Científica y de un técnico electricista, se ha averiguado que dicha puerta -colocada un año y medio antes- había sido enclavada a la pared con tan mala fortuna que uno de los clavos habría entrado en contacto con el cableado interior.

De esta forma, se cree que el trabajador actuó de conductor de la electricidad y al tener ambas manos en contacto con elementos conductores y no aislantes, sufrió la grave descarga que acabó con su vida.