El anillo inteligente destapó que la víctima, con graves quemaduras, llevaba ya horas muerta.

El anillo inteligente destapó que la víctima, con graves quemaduras, llevaba ya horas muerta. LP

La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna

Un anillo inteligente que monitoriza las pulsaciones desmonta la versión del dueño de la villa y otros cuatro testigos, a los que un abogado valenciano solicita citar como investigados por homicidio

Ignacio Cabanes

Ignacio Cabanes

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 00:41

Comenta

Fiesta de cierre de Ibiza en una exclusiva villa de un millonario sueco. En el flyer enviado a través de un grupo de whatsapp ... privado invitando a más de un centenar de personas ya se anunciaba que después de la elegante 'kitchen party' inicial, en la que degustar los «increíbles bocados» de un conocido chef de la isla, «subiremos la intensidad para arrancar la fiesta de pijamas salvaje». «Sauna de leña junto a la piscina para poder desconectar de lo que pase y empezar de nuevo» y un mensaje final impulsando a los asistentes a traer «lo que les apetezca», acompañado de emoticonos de pastillas, copa, nieve, caballo y dinero. En este contexto y tras más de 24 horas ininterrumpidas de desfase, una mujer es encontrada muerta en la citada sauna, desnuda y con graves quemaduras por todo el cuerpo -concentradas principalmente en el lado izquierdo-, la noche del 13 al 14 de octubre de 2024.

