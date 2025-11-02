Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. E.P

Investigan el hallazgo del cadáver de un hombre de 50 años en Jávea

El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Calpe se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso

E.P

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:08

Comenta

La Guardia Civil investiga el hallazgo este domingo del cadáver de un hombre de 50 años de nacionalidad británica en el municipio alicantino de Xàbia.

En concreto, sobre las 07.45 horas de este domingo, a través del Centro de Emergencias 112, se ha recibido un aviso alertando de este suceso, según ha informado la Benemérita.

Los agentes desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un hombre de 50 años, de nacionalidad británica. El Equipo Territorial de la Policía Judicial de Calpe se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso.

