La Policía atribuye 13 agresiones sexuales al 'violador del portal'

Los policías que investigan los delitos cometidos por el 'violador del portal' le atribuyen 13 agresiones sexuales, algunas de ellas en grado de tentativa, tras revisar casos similares con autor desconocido. Los agentes de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), un grupo especializado en delitos sexuales, continúan realizando indagaciones y cotejando datos de denuncias para comprobar si el joven cometió más violaciones de las que ha confesado tras su detención.

El delincuente sexual, que no tiene antecedentes policiales, está previsto que pase a disposición judicial en las próximas horas. Tras ser detenido y acusado de una decena de ataques a mujeres jóvenes en portales de edificios de Valencia, el joven está colaborando con los investigadores ante las evidencias y pruebas que le incriminan.

Como ya informó este periódico en exclusiva, el depredador sexual fue arrestado el lunes por la tarde por dos agentes motorizados de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en una calle de Valencia. Los datos que habían obtenido los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Valencia fueron clave para localizar y detener al individuo.

La Policía realizó varios operativos en la franja horaria en la que actuaba el violador, entre las cuatro y las seis de la madrugada, pero esas noches el joven no atacó a ninguna víctima. Aunque los investigadores tenían las huellas del delincuente sexual y un retrato robot, no sabían su identidad porque no tenía antecedentes policiales.

Y tras facilitar algunos datos clave del individuo a los policías que patrullan por la ciudad, dos agentes de la Policía Nacional localizaron en una calle de Valencia a un varón cuyas características coincidían con las del violador, por lo que lo arrestaron y lo trasladaron a la Jefatura Superior de Policía de Valencia.

Tras la detención, los investigadores registraron el domicilio en Meliana del joven arrestado. Los agentes le intervinieron su teléfono móvil, cuyo análisis permitirá esclarecer los delitos. Los datos de geolocalización del aparato confiscado también implican al detenido en las 13 agresiones sexuales que le atribuyen.

Una de las víctimas es una estudiante y fue atacada cerca de una conocida discoteca en plenas Fallas, concretamente sobre las cinco de la madrugada del 18 de marzo. Además de coincidir las descripciones del violador en las denuncias, otro detalle posibilitó que los investigadores atribuyan más delitos al delincuente sexual. Grababa las agresiones con su móvil y en una ocasión, al menos, lo hizo con el teléfono de una de las víctimas desde el perfil de Instagram de ella.

Durante el registro de la vivienda donde el violador residía con su madre, los agentes de la Policía Nacional recuperaron un anillo que el individuo había robado a una de las jóvenes.