Incendio en el parque natural de la Calderona

Un incendio forestal declarado el viernes por la noche y ya controlado afectó al parque natural de la Sierra Calderona, según fuentes de Emergencias. El siniestro se inició, por causas no precisadas, alrededor de las once y media de la noche, en las inmediaciones de la urbanización Monte Picayo, en Puçol. En las tareas de extinción trabajaron tres dotaciones del Consorcio de Bomberos de Valencia y fue controlado sobre las 7.30 horas de ayer. Una unidad forestal permaneció en la zona afectada por el fuego para refrescar y limpiar el terreno calcinado. Emergencias no aclara las causas del siniestro.