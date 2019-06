Incendio en Cádiz: una gran explosión en la empresa química Indorama provoca una nube negra: ¿Es tóxica? Instalaciones afectadas de la planta química de San Roque (Cádiz) afectadas por el incendio. / EFE El hongo de humo negro se ve desde toda la bahía de Algeciras tras producirse una gran explosión por un producto altamente inflamable AGENCIAS Cádiz Martes, 25 junio 2019, 18:38

Efectivos de Bomberos trabajan desde poco antes de las 15:20 horas en la extinción de un incendio en las instalaciones industriales de Indorama en el polígono de Guadarranque, en San Roque (Cádiz), que ha generado una voluminosa columna de humo negro visible desde todo el arco de la bahía de Algeciras. Según las primeras informaciones, en el siniestro no hay que lamentar desgracias personales. Fuentes de la Delegación de la Junta de Andalucía en Cádiz han indicado que los servicios de emergencias están estudiando la activación del Plan de Emergencia Territorial.

Emergencias 112 ha pedido a la población que «mantenga la calma y siga las indicaciones de las fuentes oficiales y los operativos en el lugar». Por su parte, la Junta ha señalado que se ha activado el Plan de Emergencias Exterior, con un operativo donde la delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre, «sigue de cerca las actuaciones».

Según el Ayuntamiento de San Roque, el fuego ha afectado a una nave de almacenamiento de productos en polvo PTA, «lo que ha generado una gran humadera visible de toda la comarca». Asimismo, ha explicado que los trabajos se centran en la actualidad en intentar que el fuego no se propague a otras naves de almacenamiento cercana.

Igualmente, ha señalado que «dado que el producto es altamente inflamable y de muy compleja extinción, hasta que prácticamente no se consuma se prevén llamas y humos muy llamativos durante horas«.

El Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz ha indicado que ha desplazado cuatro dotaciones de los parques de Algeciras, San Roque, La Línea de la Concepción y Guadacorte, en Los Barrios, para tratar de extinguir el fuego. Posteriormente se han incorporado efectivos de los parques de Cádiz, Jerez de la Frontera y Chiclana.

La nube no es tóxica

Las primeras llamadas a la sala del 085 indicaban que se había producido un sonido de explosión en un almacén de las instalaciones de Indorama. Esta planta del Grupo Indorama trabaja en la producción de ácido tereftálico purificado (PTA) para su uso en la producción de poliésteres. La explosión al parecer ocurrió en un almacén de PTA en polvo.

El Ayuntamiento de San Roque (Cádiz) ha asegurado que la nube producida por el humo que se puede ver en toda la comarca producida por el incendio existente en la fábrica Indorama «no es tóxica, pero dado que el producto es altamente inflamable y de muy compleja extinción, hasta que prácticamente no se consuma se prevén llamas y humos muy llamativos durante horas». No obstante, ha señalado que desde Bomberos recomienda que se cierren las ventanas.

