Incautadas 17.000 plantas de marihuana en una macroperación en Granada, Valencia y Málaga La Guardia Civil realiza 54 registros en domicilios de Silla, Albal y numerosas localidades andaluzas vinculados a una red que distribuía la droga por Europa

R. D. Valencia Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:13

Una macroperación de la Guardia Civil desarrollada en Granada, Valencia y Málaga ha permitido desarticular un entramado criminal dedicado al tráfico de marihuana que distribuía la droga por Europa y que operaba en la provincia Granadina. Los agentes han detenido a 35 personas y han incautado cerca de 17.000 plantas, según informan este miércoles fuentes del Instituto Armado. A los arrestados en el marco de la operación «Nazarí 64 Falla» se les imputan los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales

Desde la Benemérita han detallado que se han realizado un total de 54 registros domiciliarios en las provincias de Granada, Málaga y Valencia. En ellos se ha intervenido 16.870 plantas de marihuana, 267.553 euros, 21 vehículos, 15 kg de cogollos de marihuana, 200 gramos de hachís, 12 escopetas, cuatro armas cortas, cuatro carabinas de aire comprimido, un arco, una ballesta, una pistola táser, tres armas blancas y munición de diferente calibre. Asimismo, se han intervenido alrededor de cuatro millones de euros entre dinero y bienes muebles e inmuebles.

La operación se inició el pasado mes de mayo, a raíz de cuatro actuaciones que la Guardia Civil llevó a cabo contra el tráfico de drogas en varios puntos de la provincia de Granada y en la aduana francesa, donde se intervino un total de 531 kilogramos de marihuana ocultos en vehículos durante su transporte. En ellas arrestaron a seis personas.

Los agentes, fruto de esas actuaciones, descubrieron la existencia de una red en la que cada integrante tenía un rol determinado dentro de organización criminal. Los cabecillas, que tenían establecido su centro de operaciones entre Granada capital y Vegas del Genil, se encargaban de comprar la droga a los productores y la empaquetaban para hacérsela llegar a otra parte de la organización que se hacía cargo de su distribución por Europa. Por último, estaban los que facilitaban el transporte de la marihuana hasta el extranjero, que se realizaba principalmente en camiones, o bien oculta en turismos.

Los registros en Valencia han tenido lugar en las localidades de Silla y Albal. En cuanto a los llevados a cabo en Andalucía, han afectado a una veintena de municipios de Granada, incluida la capital, y a tres de la provincia de Málaga.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policial Judicial de la Guardia Civil de Granada. Además han contado con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR), USECIC de distintas provincias andaluzas, el Servicio Cinológico, la Unidad Aérea, el equipo Pegaso, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y unidades de Seguridad Ciudadana. El juzgado de Instrucción de Santa Fe, en Granada, se ha encargado de su coordinación.