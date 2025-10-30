Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una ambulancia del SAMU. LP

Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia

Se desconoce su identidad y las circunstancias del suceso

EFE

Aldaia

Jueves, 30 de octubre 2025, 22:12

Un hombre ha sido trasladado este miércoles a un centro hospitalario de Valencia después de haberse prendido fuego a sí mismo en plena calle en el municipio valenciano de Aldaia, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

El suceso ha tenido lugar a última hora de la tarde y por ahora se desconoce tanto la identidad del hombre como las circunstancias en que se ha producido el suceso.

Los servicios sanitarios se han hecho cargo del herido y lo han trasladado a la unidad de quemados de un hospital valenciano, según las mismas fuentes.

