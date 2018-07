Dos hombres, hospitalizados con varias cuchilladas tras una reyerta en Manises

Las calles de Manises se tiñeron el miércoles de sangre cuando sus calles estaban a rebosar de gente por la Cabalgata de la Cerámica. Dos hombres acabaron acuchillados en el transcurso de una reyerta cuyas causas investiga la Policía Nacional. Un rápido despliegue de patrullas de la Policía Local en la zona permitió el arresto del principal sospechoso, un hombre de 44 años vecino de Manises.

Según vecinos y fuentes próximas al caso, todo comenzó sobre las nueve y media de la noche, tras el alarmante aviso de varios testigos: cuatro personas intentando apuñalarse en la plaza Dos de Mayo. Poco antes, se habían enfrentado en el domicilio particular de uno de ellos, pero la trifulca acabó en la calle.

Uno de los policías se encontró con la primera víctima tendida en el suelo. Se trataba de un hombre de 37 años y vecino de un pueblo cercano. Yacía herido y con aparente gravedad: sangre por todo el cuerpo y lesiones de arma blanca a la altura del pecho.

La Policía Local arresta al sospechoso, un vecino de Manises, a los pocos minutos de la agresión

Poco después, fue localizada la segunda víctima, un pariente del primer herido de 43 y vecino de Manises. Se encontraba en la cercana calle Molino de la Luz de la localidad de l'Horta. Presentaba varias heridas punzantes en la espalda. Los policías solicitaron la presencia urgente de ambulancias para asistir a los dos heridos.

Gracias a la colaboración de los vecinos, lograron ubicar el domicilio en el que se había originado el enfrentamiento, en una finca de la calle Molino de la Luz. Y también identificar al principal sospechoso: un hombre de 44 años bien conocido por la policía. Al parecer, abrió la puerta y no opuso resistencia. Incluso llegó a admitir su autoría en el doble acuchillamiento. En la misma casa había otra persona, un hombre de 64 años al que algunos testigos situaban también en la reyerta aunque, finalmente no acabó detenido al no hallarse pruebas de que acuchillara a las dos víctimas.

El vecino de Manises atribuyó el enfrentamiento a que las dos víctimas se habían presentado en la casa en actitud desafiante y optaron por echarles. Sin embargo, fuentes de la investigación consultadas por este diario no descartan que la violencia desatada responda a un asunto turbio o relacionado con alguna actividad ilegal.

Las dos víctimas fueron evacuadas con urgencia al Hospital de Manises. Allí fueron curados de sus lesiones y ayer recibieron el alta médica, uno de ellos de manera voluntaria. Al parecer, las lesiones no llegaron a afectarles a órganos vitales. La policía se incautó de los cuchillos de cocina que fueron utilizados en la agresión.