Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Lotería Nacional de este sábado deja el primer premio en un municipio de 10.000 habitantes famoso por un balneario que visitó la reina Isabel II
Macro Salas/La Voz

Un hombre droga y agrede a otro varón en Valencia para robarle tras quedar por una app de citas

La víctima advirtió que la bebida tenía un sabor extraño y pocos minutos después comenzaba a sentirse aturdido

EP

Sábado, 1 de noviembre 2025, 13:29

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa, tras citarse por una aplicación de citas con otro varón en su domicilio y agredirle para robarle, empleando posteriormente su móvil y su tarjeta para realizar cargos bancarios.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando un varón quedó con otro en su domicilio a través de una aplicación de citas. Una vez en la vivienda, la víctima se ausentó un momento de la estancia donde ambos estaban tomando una copa y, a la vuelta, advirtió que la bebida tenía un sabor extraño y pocos minutos después comenzaba a sentirse aturdido, ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Mientras el hombre intentaba permanecer despierto, observó cómo su cita cogía su cartera, a lo que le recriminó la acción y le espetó que abandonara su domicilio o si no llamaría a la policía, y se quedó inconsciente a continuación. Más tarde, se despertó sin recordar nada y presentaba lesiones en cabeza y boca.

La víctima fue atendida por una patrulla de Policía Nacional, a la que habían llamado los vecinos al escuchar gritos y encontrar la puerta del domicilio abierta. Los agentes recabaron información y averiguaron que, momentos antes, unos vecinos se habían cruzado con un varón que bajaba las escaleras apresuradamente.

Noticias relacionadas

Detenidas 28 personas en Valencia durante la noche de Halloween

Detenidas 28 personas en Valencia durante la noche de Halloween

Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop

Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop

Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada

Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada

Por su parte, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y tuvo que ser trasladada a un hospital donde quedó ingresada a consecuencia de las lesiones sufridas.

Un par de días más tarde, y tras denunciar la víctima los hechos, se inició una investigación por parte del Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia. Tras numerosas gestiones, identificaron al sospechoso y comprobaron cómo el mismo habría empleado la tarjeta bancaria y el teléfono móvil sustraído a la víctima para realizar transacciones, logrando estafarle más de 1.000 euros.

Al continuar con las pesquisas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos, por lo que desplegaron un dispositivo de búsqueda y detención. Consiguieron localizar y detener al sospechoso la semana pasada en las inmediaciones de la Estación del Norte de València, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen a la conductora del accidente mortal del puerto de Gandia por ir ebria y drogada
  2. 2 Valencia tendrá vuelo directo a una emblemática ciudad de Italia
  3. 3

    Pradas intensifica la presión sobre Mazón y aclara ahora que sí le informó del Es Alert
  4. 4

    La jueza obliga a Maribel Vilaplana a entregar el ticket del parking al que le acompañó Mazón tras comer durante la dana
  5. 5 El by-pass y la Pista de Silla, colapsadas en la tarde de este viernes tras varios accidentes
  6. 6

    El olvido de la tumba del hombre que trajo el tenis a la Comunitat
  7. 7 Una mujer cobra durante años la pensión de viudedad y la Seguridad Social le obliga a devolver 10.542,12 euros tras reconocer el derecho de la primera esposa del fallecido
  8. 8 Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop
  9. 9

    Los errores de Mazón
  10. 10 «Al menos pudimos sacar a la mujer que estaba enganchada con el cinturón de seguridad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Un hombre droga y agrede a otro varón en Valencia para robarle tras quedar por una app de citas

Un hombre droga y agrede a otro varón en Valencia para robarle tras quedar por una app de citas