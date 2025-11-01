Un hombre droga y agrede a otro varón en Valencia para robarle tras quedar por una app de citas La víctima advirtió que la bebida tenía un sabor extraño y pocos minutos después comenzaba a sentirse aturdido

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a un hombre de 33 años como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa, tras citarse por una aplicación de citas con otro varón en su domicilio y agredirle para robarle, empleando posteriormente su móvil y su tarjeta para realizar cargos bancarios.

Los hechos ocurrieron a mediados de octubre, cuando un varón quedó con otro en su domicilio a través de una aplicación de citas. Una vez en la vivienda, la víctima se ausentó un momento de la estancia donde ambos estaban tomando una copa y, a la vuelta, advirtió que la bebida tenía un sabor extraño y pocos minutos después comenzaba a sentirse aturdido, ha indicado la Jefatura en un comunicado.

Mientras el hombre intentaba permanecer despierto, observó cómo su cita cogía su cartera, a lo que le recriminó la acción y le espetó que abandonara su domicilio o si no llamaría a la policía, y se quedó inconsciente a continuación. Más tarde, se despertó sin recordar nada y presentaba lesiones en cabeza y boca.

La víctima fue atendida por una patrulla de Policía Nacional, a la que habían llamado los vecinos al escuchar gritos y encontrar la puerta del domicilio abierta. Los agentes recabaron información y averiguaron que, momentos antes, unos vecinos se habían cruzado con un varón que bajaba las escaleras apresuradamente.

Por su parte, la víctima fue atendida por los servicios sanitarios y tuvo que ser trasladada a un hospital donde quedó ingresada a consecuencia de las lesiones sufridas.

Un par de días más tarde, y tras denunciar la víctima los hechos, se inició una investigación por parte del Grupo de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Valencia. Tras numerosas gestiones, identificaron al sospechoso y comprobaron cómo el mismo habría empleado la tarjeta bancaria y el teléfono móvil sustraído a la víctima para realizar transacciones, logrando estafarle más de 1.000 euros.

Al continuar con las pesquisas, los investigadores identificaron al presunto autor de los hechos, por lo que desplegaron un dispositivo de búsqueda y detención. Consiguieron localizar y detener al sospechoso la semana pasada en las inmediaciones de la Estación del Norte de València, como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación y estafa. El arrestado, con numerosos antecedentes policiales, ha pasado a disposición judicial.