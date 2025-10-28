El hermano de una mujer asesinada por Joaquín Ferrándiz: «Volverá a atacar, que lo tengan bien vigilado» Jaime García, hermano de Sandra Amelia, quinta víctima del asesino en serie, no cree en la reinserción del homicida tras ser detectado en el País Vasco: «Es un peligro para la sociedad, no puede andar suelto»

Joaquín Ferrándiz, en una imagen exclusiva de LAS PROVINCIAS, junto a la cárcel de Herrera de la Mancha poco antes de salir de prisión en el verano de 2023.

Nada más poner un pie en libertad volvió a mentir. Cuando Joaquín Ferrándiz, el asesino en serie y autor de la muerte de cinco mujeres en los años 90, atravesó los muros de la cárcel de Herrera de la Mancha tras 25 años entre rejas, al instante faltó de nuevo a la verdad. «Nunca volveré a Castellón por respeto a las víctimas. Me marcho al extranjero para no molestar a nadie y poder rehacer mi vida», aseguró a preguntas de LAS PROVINCIAS. Su localización la pasada semana en el País Vasco, donde ya es estrechamente vigilado por agentes de la Ertaintza, así lo demuestra. Ferrándiz no tiene palabra.

Y su vuelta al foco público ha reabierto las heridas de sus víctimas. De los familiares de las cinco mujeres a las que mató, torturó y violó durante su rosario de crímenes entre el 95 y el 96 en Castellón. «La reinserción de tipos como este no me la creo para nada». Quien habla es Jaime García. Tenía 17 años cuando perdió a 'Meli'. Así llamaba cariñosamente a Amelia Sandra García, la quinta víctima del depredador Ferrándiz. Ella salió de fiesta una noche en Castellón y se cruzó en el camino de Ferrándiz. Fue vista por última vez saliendo de la discoteca 'Aquí me quedó' en la madrugada del 14 de septiembre de 1996. Su cadáver fue hallado seis meses después, maniatada y semidesnuda en un estanque de Onda.

«No creo en su rehabilitación», repite una y otra vez Jaime en conversación con este periódico. Y no duda en que mostrará de nuevo sus instintos homicidas: «Creo que volverá a atacar y creo que lo tienen que tener bien vigilado, porque un hombre así no puede estar suelto».

Jaime García ha conocido por los medios de comunicación la nueva aparición del asesino múltiple en el norte de España. Como publicó este sábado LAS PROVINCIAS, Ferrándiz, ahora con 60 años, se mudó al norte tras salir en libertad en julio de 2023 tras cumplir 25 de los 69 años a los que fue condenado.

Primero residió en la localidad fronteriza de Irún en busca del anonimato en septiembre de 2023, según la información que maneja la Ertzaintza. Allí, a pocos kilómetros de Francia, estuvo viviendo de alquiler en un caserío en el barrio de Ventas. Trabajaba en una conocida empresa de mensajería y paquetería, con sede en una localidad guipuzcoana. De Irún, se trasladó en junio de 2024 a Andoain.

Jaime García, duranta una entrevista con LAS PROVINCIAS en 2023. Javier Martínez

Ferrándiz ha cambiado de empleo y ahora está contratado por una firma nacional de alimentación, donde ha ido escalando puestos. Conduce un modesto Toyota de color gris en el que fue identificado la última vez por patrullas de la Ertzaintza el pasado miércoles, 22 de octubre, en un control en la N-634, a su paso por el municipio guipuzcoano de Usurbil.

Y ya ha vuelto a tener encontronazos con la Justicia. Sobre él pesa ahora mismo una orden de alejamiento de una mujer con la que convivió y fue su pareja sentimental. Ella le denunció por acoso y Ferrándiz está inmerso en un expediente judicial por violencia de género abierto por un juzgado. Unos hechos que sirven para que el hermano de Amelia Sandra se reafirme en sus palabras: «Nosotros ya estuvimos diciendo que volvería a hacerlo. Lo advertimos. Ese hombre es un peligro para la sociedad».

La Policía Autonómica vasca mantiene un ferreo control sobre Ferrándiz, quien incluso ha llegado a ser visto en las inmediaciones de una discoteca de Irún. No hay que olvidar que Ferrándiz asaltó a varias de sus víctimas en el entorno de estos locales de ocio. Y en su móvil se ha detectado cómo está dado de alta en una aplicación de contactos para adultos. Un hombre que en el juicio reconoció una irrefrenable pulsión interna de atacar a mujeres por el odio que decía sentir por ellas.

Ahora está libre sin haber pasado por un tratamiento psicológico expreso ante su trastorno. «Ferrándiz no ha recibido ningún tratamiento psicológico especifico, como él mismo solicitó al asumir la culpabilidad de sus actos, para intentar asegurar su reinserción cuando salga a la calle», afirma Rosa Edo, la abogada que lo defendió en el juicio en 1999, cuando el criminal empezó a disfrutar de permisos penitenciarios en 2023.

Mientras, sus víctimas siguen con su vida. Aunque destrozada. Como la de Jaime García, el hermano de 'Meli'. «Me encerré en la habitación porque no tenía ganas de vivir, me quería morir. Quería mucho a mi hermana y me afectó muchísimo», relató a LAS PROVINCIAS con motivo del estreno en 2023 del podcast 'Ferrándiz. Alrededor de un asesino en serie', que ahora ha inspirado una serie de Netflix.

Jaime sufrió después la muerte por atragantamiento de su madre meses después de perder a su hermana. Medio años después falleció su padre por una cirrosis. Él entró en un torbellino de depresión, intentos de suicidio, adicciones... Acabó viviendo con más de 40 años en un piso tutelado. «Tengo pesadillas. Veo a mi hermana con sangre», lamentaba entonces el vecino de Castellón, una de las muchas víctimas colaterales del peor asesino en serie de la Comunitat y uno de los más terribles de España.