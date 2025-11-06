Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia El accidente se ha registrado a la salida del túnel de General Avilés y una de las víctimas ha salido indemne

Varios policías junto a los dos motoristas, uno de ellos en el suelo cuando era atendido por dos sanitarios.

J. Martínez Valencia Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:14 | Actualizado 13:00h.

Un motorista ha resultado herido al ser arrollado por un furgoneta a la salida del túnel de la avenida General Avilés en la ciudad de Valencia. El accidente se ha registrado pocos minutos después de las once de la mañana de este jueves.

Tras recibir el aviso del siniestro vial, varias patrullas de la Policía Local de Valencia han acudido con urgencia al lugar para auxiliar a la víctima y regular el tráfico. También se ha desplazado un equipo sanitario en una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que ha asistido a la víctima y la ha trasladado a un hospital.

Según los testigos, la furgoneta ha golpeado a dos motoristas, uno de ellos salió indemne y el otro resultó herido. Dos agentes de la Unidad de Policía Judicial de Tráfico se hicieron cargo de las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

