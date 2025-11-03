Herido el conductor de un camión tras volcar en la N-330 en el término de Sinarcas El hombre, de 40 años, tuvo que ser excarcelado por los bomberos

Momento en el que los efectivos de bomberos proceden a excarcelar al conductor del camión.

B. González Sinarcas Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:39

El conductor de un camión ha resultado herido en un accidente en la N-330, en el término de Sinarcas. Los hechos han ocurrido sobre las 8.40 horas de este lunes. El camión volcó en la vía, por causas que se investigan, y el hombre, de 40 años, quedó atrapado.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos de Requena y del parque voluntario de Sinarcas que tuvieron que excarcelar al conductor.

Posteriormente, tras ser asistido por los servicios médicos de la unidad del SAMU que se movilizó hasta el accidente, el hombre, que presentaba politraumatismo, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de Valencia.