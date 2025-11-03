Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Momento en el que los efectivos de bomberos proceden a excarcelar al conductor del camión. CPBV

Herido el conductor de un camión tras volcar en la N-330 en el término de Sinarcas

El hombre, de 40 años, tuvo que ser excarcelado por los bomberos

B. González

Sinarcas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:39

Comenta

El conductor de un camión ha resultado herido en un accidente en la N-330, en el término de Sinarcas. Los hechos han ocurrido sobre las 8.40 horas de este lunes. El camión volcó en la vía, por causas que se investigan, y el hombre, de 40 años, quedó atrapado.

Hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de bomberos de Requena y del parque voluntario de Sinarcas que tuvieron que excarcelar al conductor.

Posteriormente, tras ser asistido por los servicios médicos de la unidad del SAMU que se movilizó hasta el accidente, el hombre, que presentaba politraumatismo, fue evacuado en helicóptero medicalizado al Hospital La Fe de Valencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Herido el conductor de un camión tras volcar en la N-330 en el término de Sinarcas

Herido el conductor de un camión tras volcar en la N-330 en el término de Sinarcas