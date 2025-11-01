Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El autobús con daños en el frontal derecho tras el accidente. LP

Heridas dos mujeres al chocar un autobús de la EMT contra un coche que se saltó un stop

El accidente se produjo en el cruce de las calles Santo Domingo el Sabio y Pedro Patricio Mey y las dos pasajeras del vehículo de transporte fueron trasladadas a La Fe

J. F.

Valencia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:50

Dos mujeres sufrieron lesiones de diversa consideración al chocar un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) contra un coche cuyo conductor se saltó una señal de stop en un cruce de la ciudad de Valencia.

El accidente se produjo el viernes por la noche en la confluencia de las calles Santo Domingo el Sabio y Pedro Patricio Mey. Tras recibir el aviso de una colisión entre una autobús y un coche, una patrulla de la Policía Local de Valencia y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) acudieron con urgencia al lugar para asistir a las víctimas.

El autobús de la EMT de la línea 60 y el turismo sufrieron daños en el frontal derecho y la puerta del conductor, respectivamente. Las dos mujeres fueron trasladadas al Hospital Universitario y Politécnico La Fe. Los agentes de la Policía Local tomaron declaración a los dos conductores. Según los testigos, el conductor del coche se saltó una señal de stop.

 

