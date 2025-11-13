Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta La víctima, de 18 años y que estaba ya bajo protección, asegura que su pareja la tenía retenida varios días en casa

Un presunto maltratador de 19 años, y con numerosos antecedentes pese a su juventud, fue detenido el pasado martes por la noche en Paiporta tras agredir presuntamente a su pareja, de 18 años y con una orden de protección, y tenerla retenida varios días en el inmueble. Cuando los agentes de la Policía Local de Paiporta y de la Guardia Civil acudieron al lugar, alertados por un aviso de un supuesto caso de violencia machista, se encontraron en el inmueble varias armas de fuego, munición y distintas sustancias estupefacientes, tanto cocaína como hachís, por lo que además de los malos tratos se le imputan al detenido también delitos de tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron a las cinco y media de la tarde del pasado martes cuando se recibió un aviso de un joven que tenía retenida a su pareja en un inmueble de la calle San Juan Bosco de Paiporta. Cuando la Policía Local y la Guardia Civil llegaron al domicilio, los agentes localizaron a la una joven de 18 años que estaba bajo protección como víctima de violencia machista desde finales de octubre. Su presunto agresor ya había huido del lugar, en un vehículo Mercedes, y según refirió la agredida a los policías, este iba armado con una pistola Glock.

En la vivienda, a la que acudieron para socorrer a la joven, los policías localizaron gran cantidad de drogas, tanto cocaína como hachís, por lo que se solicitó al juzgado una orden judicial de entrada y registro, al ser este hallazgo constitutivo de delitos distintos al motivo de la entrada inicial en el inmueble.

Ante la posibilidad de que pudiera regresar el presunto maltratador, la Guardia Civil y la Policía Local de Paiporta, establecieron un servicio discreto de vigilancia en los alrededores. Fruto del mismo, a las 21.15 horas lo vieron llegar en compañía de otra persona a bordo de su vehículo Mercedes.

Tan pronto como se percató de la presencia policial, el sospechoso salió huyendo dirección hacia la Torre, siendo interceptado en una rotonda próxima a la gasolinera Texaco. En el interior del vehículo los agentes se incautaron de una importante cantidad de dinero de dudosa procedencia.

La pistola Glock no ha sido localizada

Ya con la autorización judicial, la Guardia Civil de Paiporta procedió al registro domiciliario, en el cual intervinieron varias armas largas, una escopeta de cañones recortados, armamento de guerra y numerosa munición, entre la que había precisamente para la pistola Glock de supuestamente utiliza el sospechoso, y que no ha podido ser localizada.

Al arrestado, de 19 años y nacionalidad española, le figuraba una requisitoria desde finales de octubre por un caso de violencia machista por el que la víctima se encontraba bajo protección del grupo Gama de la Policía Local de valencia, aunque recientemente había abandonado de forma voluntaria el recurso para mujeres maltratadas en el que se encontraba viviendo.