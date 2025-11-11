Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Tellado avanza que Feijóo dará a conocer «rápido» su candidato para sustituir a Mazón tras «consultar» con el PPCV
Las prendas falsificadas. LP

La Guardia Civil sorprende en Venta del Moro a un vendedor con más de mil prendas falsificadas

El autor de los hechos trataba de trasladar la mercancía, valorada en 78.000 euros, hasta Granada para venderla

M. G.

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:45

Comenta

La Guardia Civil ha investigado a un hombre que portaba en su vehículo 1.063 prendas de ropa falsificadas de diferentes marcas. El valor total de las falsificaciones en el mercado ronda los 78.000 euros.

Los guardias civiles se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas en una estación de servicio de la autovía A3 a su paso por la localidad de Venta del Moro. En un momento dado observaron a una persona que porta en su vehículo una gran cantidad de prendas de ropa.

Al realizar una serie de comprobaciones, verifican que las prendas son falsificadas y proceden a inventariar todo el material e investigar al portador por un delito contra la propiedad industrial. Se trata de un hombre senegalés de 31 años que trataba de transportar la mercancía hasta Granada para venderla en varios puntos de venta ambulante.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil del Puesto de Sinarcas.

Las diligencias fueron entregadas en el Decanato de los Juzgados de Requena.

